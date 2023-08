5º Tombo da Papa agita Itarana neste fim de semana

Inspirado no tradicional “Tombo da Polenta” de Venda Nova do Imigrante, Itarana realiza entre os dias 04 e 06 de agosto o 5° Tombo da Papa. O evento acontece no Campo do Flamengo e programação conta com gastronomia, shows musicais, danças folclóricas e muito mais.

A ideia do Tombo da Papa surgiu em 2016, pela família Vieira. Com sua tradição na agroindústria e na produção de milho, a família plantou há três meses todo milho para o tombo. 140 quilos serão despejados num enorme caldeirão para serem distribuídos entre todos os participantes da festa.

A história da papa está entrelaçada com a própria história da região de Itarana. Imigrantes italianos e pomeranos chegaram a essa terra fértil e passaram a cultivar o milho, criando uma relação íntima com esse doce tradicional. Hoje, a papa de milho é apreciada por todos como uma iguaria única e saborosa, virando um atrativo turístico para quem visita a comunidade.

“É muito importante para o Espírito Santo valorizar as tradições familiares e gastronômicas como forma de fomentar o turismo nas regiões. O Tombo da Papa é mais uma destas ações, que contam com o apoio do Governo do Estado. Um evento que atrai turistas e movimenta a economia local. Isso é turismo sustentável”, disse o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

O evento acontece junto com a 3ª Festa do Milho, também tradicional em Itarana. Além do grande momento do Tombo da Papa, a festa também contará com uma programação repleta de atividades culturais e desfiles do Rei e da Rainha da Papa. Será uma oportunidade para reunir as famílias, os amigos e a comunidade em geral, fortalecendo os laços e celebrando as tradições locais.

O 5º Tombo da Papa e a 3ª Festa do Milho são organizadas pela Associação para o Desenvolvimento do Turismo de Itarana (ADETURI) e tem o apoio da prefeitura Municipal de Itarana e da Secretaria de Turismo, por meio do Edital de Eventos.

Programação do 5º TOMBO DA PAPA e 3ª Festa do Milho

Tema: “Agricultura Familiar”

04/08 (Sexta-feira)

19h – Início.

19h30 – Desfile do Rei e Rainha do Tombo da Papa.

20h – Recreação e contação de histórias com tia Lari.

21h – Apresentação de Danças e encenação do ritual do Quebra Louças, com o Grupo de Danças Folclóricas Frau Carolin.

22h – Show com Luciano Daré & Lara Marinato.

05/08 (Sábado)

15h – Início dos preparativos para tombo no Estádio Municipal.

15h – Oficina de artesanato com palha de milho.

15h30 – Jogo de Veterano.

16h – Oficina de culinária a base de milho.

16h30 – Apresentação Cultural com grupos de dança Froelichdanz (3ª Idade) e Ciranda Alegre (Dança Senior) de Santa Maria de Jetibá.

18h – Apresentação com Rogerinho dos teclados.

19h30 – Apresentação com Diego Fardin.

21h – TOMBO DA PAPA (previsto).

22h – DJ Eduardo Bombril anos 80.

22h30 – Sorteio da rifa.

23h30 – Banda Pinc Nic Dogs.

06/08 (Domingo)

8h – 1º Torneio Tomba da Papa – categoria sub 10.

09h30 – Recreação em família.

10h – Show com Serginho.

11h – Almoço nas barracas e completo serviço de bar.

15h – Encerramento.