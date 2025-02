8ª edição da Corrida Rústica de Verão de Presidente Kennedy acontece neste sábado (22)

A 8ª edição da Corrida Rústica de Verão de Presidente Kennedy acontece neste sábado (22), com largada marcada para às 16h.

O percurso, como nas edições anteriores, será entre as praias das e Neves e Marobá. Mais de 300 atletas se inscreveram nas várias categorias em disputa: geral masculino e feminino, geral local masculino e feminino.

O percurso da Corrida é uma via reta, com piso de terra, margeando a orla entre as praias. O trecho, de 10 Km para homens e 6 Km para mulheres, será sinalizado para facilitar a localização dos atletas.

Com relação a infraestrutura do evento, os competidores contarão com postos de hidratação. Além disso, uma ambulância estará disponível durante todo o evento e os competidores serão recepcionados com um café da tarde.

Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalha de participação. Também haverá troféu e premiação em dinheiro.