Abertas as inscrições para o 2° Festival de Música Primavera Teresense

today1 de agosto de 2023 remove_red_eye28

Os compositores podem se inscrever até o dia 21 de agosto (fase eliminatória online) e as apresentações (definidas em semifinal e final) para o 2º Festival de Música Primavera Teresense que acontece no período de 06 a 09 de setembro de 2023, no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, bairro Dois Pinheiros, em Santa Teresa.

O objetivo é fomentar e fortalecer as relações entre a comunidade artística local e do Estado, valorizando compositores (as), cantores (as), grupos, bandas e instrumentistas, por meio de premiações e proporcionar apresentações públicas presenciais, além de promover o intercâmbio entre artistas de diferentes sonoridades e gerações. Em 2022, o vencedor foi o músico Gessé Paixão, com a música “Canto de Nanã: As Paneleiras”.

Neste ano a premiação será para as três composições finalistas: 1° lugar (Troféu Beija-flor) – R$ 2.500,00; 2° lugar (Troféu Orquídea) – R$ 2.000,00; 3° lugar (Troféu Quaresmeira) – R$ 1.500,00; e ainda premiação por aclamação popular (Troféu Ipê Amarelo) – R$ 1.000,00.

Para realizar a inscrição será necessário produzir um vídeo. Acesse o site www.festivalprimaverateresense.com.br , veja o regulamento e inscreva-se.

Na sexta (8), o encerramento terá apresentação da banda 14 Bis e no sábado (9), da dupla Sá & Guarabira.

O Festival é uma realização do Instituto Panela de Barro, com patrocínio de Ovos Pommer e Premier Temperos e conta com o apoio da prefeitura de Santa Teresa, Sebrae, Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo e Rádio Canaã FM.