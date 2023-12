Abertas inscrições para R$ 3,6 milhões da Chamada Pública de Eficiência Energética da EDP

São elegíveis projetos de pessoa jurídica e que sejam relacionados ao uso inteligente e responsável da energia, com benefícios direcionados aos setores público e privado

A EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, está com inscrições abertas para a Chamada Pública do Programa de Eficiência Energética (PEE) e com investimento previsto de R$ 3,6 milhões. O objetivo é incentivar propostas que contribuam com a conservação e o uso racional da energia elétrica em unidades consumidoras públicas e privadas, localizadas em sua área de concessão, em conformidade com a legislação vigente.

Os interessados em participar podem acessar o edital de abertura, bem como realizar o cadastro no site http://edpes.gestaocpp.com.br/. O período de inscrição segue até o dia 12 de janeiro de 2024. São elegíveis projetos de pessoa jurídica e com aplicação prevista para o próximo ano.

Os projetos devem envolver o uso inteligente e responsável da energia, minimizando o desperdício e otimizando a utilização de recursos energéticos, e precisam abranger benefícios tanto para o setor público quanto para o privado, como melhorias na iluminação pública e residencial, comércios, indústrias, hospitais e entidades, entre outros. Confira abaixo a lista de tipologias e valores contemplados na chamada:

Tipologia Valor contemplado Iluminação Pública R$ 1.200.000,00 Residencial R$ 500.000,00 Poder Público, Hospitais e Entidades R$1.400.000,00 Comércio e serviços, rural, serviços públicos, industrial R$ 500.000,00

Os projetos devem respeitar os critérios do edital e serão avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP, conforme critérios técnicos estabelecidos no edital, que pode ser acessado no site. A ação é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

No edital de 2022, a EDP disponibilizou um montante de R$ 2,3 milhões. “O aumento nos recursos disponíveis neste ano reflete o compromisso contínuo da EDP com a sociedade e o meio ambiente, uma vez que os projetos contribuem diretamente para a utilização segura e racional da energia elétrica, e, consequentemente, para a redução de gastos com energia e um melhor uso dos recursos naturais”, afirma o diretor da EDP, Fernando Saliba.