Acacci debate doação do Imposto de Renda para causas sociais nesta terça-feira (20)

today19 de maio de 2025 remove_red_eye88

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) realiza, nesta terça-feira, 20 de maio, a partir das 8h30, um evento gratuito e aberto ao público para discutir o impacto positivo da destinação de parte do Imposto de Renda para causas sociais. O encontro será realizado na sede da entidade, em Jardim Camburi, e contará com palestra e mesa-redonda com especialistas no tema, além de representantes do poder público e da sociedade civil.

A programação tem início com a palestra “Transforme seu Imposto em Ação – Doações para os Fundos da Criança e da Pessoa Idosa”, com o contador e administrador Roberto Schulze, sócio da Singular Contabilidade. Em seguida, acontece a mesa-redonda “A Jornada da Destinação do IR – Da Destinação ao Impacto”, com a participação de cinco convidados: Lucienne Ottaiano, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Concav); Roberto Schulze, da Singular Contabilidade; Marcelo Amorim, do Conselho do Idoso de Vitória (Comid); Flávia Murad, da OAB/ES; e Gelson Guarçoni, auditor fiscal da Receita Federal.

A superintendente da Acacci, Luciene Sales Sena, destaca a importância da iniciativa. “A realização desse tipo de evento cumpre uma missão importante: informar, conscientizar e sensibilizar a sociedade. A destinação de parte do Imposto de Renda pode ser também um ato de solidariedade. É uma atitude simples, sem custo adicional, já que o valor é deduzido do imposto a pagar. Além de fortalecer o compromisso social e a reputação das empresas, essa doação ajuda a transformar vidas, beneficiando diretamente famílias atendidas por instituições como a Acacci”, ressalta.

Palestra e mesa-redonda: Evento Acacci + Saber

Data: 20 de maio (terça-feira)

Horário: 8h30 às 11h

Local: auditório da Acacci – Rua Domingos Póvoa Lemos, 297, Jardim Camburi, Vitória

Inscrições (gratuitas): https://encurtador.com.br/RKnLk