Ação integrada flagra seis suspeitos de tráfico de drogas em Fundão

2 de dezembro de 2025

Na noite da última segunda-feira (1º), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), flagrou seis indivíduos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Campestre, em Fundão.

Após denúncia, as equipes se deslocaram até um ponto estratégico para o monitoramento da área. Durante a campana, os policiais visualizaram seis indivíduos manipulando uma sacola, retirando e entregando objetos a pessoas que se aproximavam. Diante da situação foi realizado o cerco para abordagem.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos tentaram fugir e arremessaram o material entorpecente em uma área de vegetação, porém todos foram alcançados e detidos. Com o grupo foram apreendidos 229 pinos de cocaína, 171 porções de maconha, 65 buchas de haxixe, 483 pedras de crack, além de R$ 1.116,00 em espécie.

Três homens, de 19, 22 e 25 anos, e três adolescentes, de 13, 15 e 16 anos, foram conduzidos para a Delegacia Regional de Aracruz. Os maiores de idades foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhados ao sistema prisional.

Os adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os familiares assumirem o compromisso de comparecerem ao Ministério Público quando solicitado, os adolescentes foram reintegrados à família.

“O grupo criminoso tentava se reestruturar após recente operação policial no município, que resultou na prisão de 20 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio.