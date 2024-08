Acidente com avião da Voepass: corpos começam a ser retirados do local

today9 de agosto de 2024 remove_red_eye68

Eles serão levados para o IML Central na capital paulista

O governo paulista divulgou, na noite desta sexta-feira (9), que as equipes das forças de segurança já iniciaram a remoção dos corpos das vítimas do voo com o ATR-72 operado pela Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Os três primeiros corpos já foram retirados do local e serão encaminhados para a capital paulista. O Instituto Médico Legal (IML) será fechado para executar um trabalho exclusivo às vítimas do acidente – as demais ocorrências da capital serão distribuídas para outras unidades. A determinação é do governador Tarcísio de Freitas.

Para auxiliar nas identificações dos corpos, as famílias precisam apresentar na sede do IML Central qualquer exame ou documentação médica que tenham das vítimas, como exames radiológicos, médicos ou odontológicos. Qualquer tratamento odontológico, como canal, implante, próteses, panorâmica, aparelho ortodôntico, ajudam no processo.

Da mesma forma, qualquer tratamento médico para próteses, como pino, placa, fratura, parafuso, também. Isso ocorre porque, para a identificação, é necessário ter algum elemento para realizar confrontos. O IML conta com mais de 20 médicos, além de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia. Da capital, estão sendo enviadas cinco equipes de recolha de corpos.

O IML central da capital paulista fica na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 600, no bairro de Cerqueira César. Fica aberto 24 horas e o telefone é (11) 3088-7559.

O acidente com o avião operado pela Voepass caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de hoje. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e seu destino seria Guarulhos, na região metropolitana paulistana, causando a morte de 61 pessoas, 57 passageiros e quatro tripulantes.

Ainda não se sabe a causa do acidente. Em vídeos postados nas redes sociais, nota-se que o avião perde sustentação e vai caindo em círculo, até se chocar no chão.

Confira lista com os nomes das 61 pessoas a bordo do voo

A Voepass Linhas Aéreas acaba de divulgar à imprensa a lista contendo os nomes dos passageiros que estavam no voo 2283, operado pela aeronave ATR-72, de Cascavel (PR) à Guarulhos (SP), que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9). A morte de 57 passageiros e de 4 tripulantes foi confirmada. A informação corrige o número de 58 passageiros divulgado anteriormente.

A Voepass está prestando informações às famílias pelo número 0800 9419712.

Passageiros do voo 2283:

ROSANGELA SOUZA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSE FER

DENILDA ACORDI

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE

SILVIA CRISTINA OSAKI

WLISSES OLIVEIRA

HIALESCARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FODRA

REGICLAUDIO FREITAS

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA

JOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDETE BARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DA SILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANA CAROLINE REDIVO

JOSE CARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLALANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

LIZIBBA DOS SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS

DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DA LUCA BUENO

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

Tripulantes do voo 2283:

EBORA SOPER AVILA

RUBIA SILVA DE LIMA

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA

DANILO SANTOS ROMANO