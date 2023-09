Kayky Brito: testemunhas dizem que Bruno de Luca sumiu após atropelamento do amigo

Testemunhas que presenciaram o acidente com o ator Kayky Brito falaram sobre o comportamento do apresentador Bruno de Luca, que não ficou no local, após o atropelamento.

O que a polícia quer entender é o motivo de Bruno, que estava no quiosque na Barra da Tijuca com Kayky, ter tal comportamento.

De acordo com as testemunhas ouvidas pelo Balanço Geral, da Record TV, elas contaram que interagiram e flertaram com Kayky, porém Bruno impediu ele de beijá-la. “Ele falou assim: ah, não fala com ela, ela é feia”, disse uma. “Um pouquinho antes [do atropelamento], a minha amiga tinha falado com ele [Bruno de Luca]: Ao invés de ficar me zoando, presta atenção no seu amigo, que tá atravessando a pista toda hora”, lembraram as testemunhas.

A moça ainda disse que Kayky e Bruno estavam “muito doidos”, por conta da bebida.

“E, daí, eu e minha amiga, sentadas, escutamos só a batida, a parte do acidente. Daí atravessamos pra ver o que era. Quando a gente chegou lá, da parte que ele [Bruno de Luca] colocou a mão na cabeça, que ele ficou nervoso, eu não sei o que deu nele. Ele atravessou, saiu correndo e sumiu”, disse uma das testemunhas.

A amiga disse que elas prestaram os primeiros socorros a Kayky, enquanto Bruno sumiu. “Ele, como amigo, foi embora e não voltou nunca mais”.