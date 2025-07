Acidente na BR-262, em Iúna, deixa dois feridos e mobiliza equipes de resgate

17 de julho de 2025

Na manhã desta quinta-feira (17), um grave acidente na BR-262, em Iúna, resultou em duas pessoas feridas e exigiu uma operação conjunta entre diversas equipes de emergência. Um caminhão perdeu o controle em uma curva e despencou em um barranco.

Segundo relatos, o condutor do veículo de carga perdeu a direção, ocasionando a queda. Duas vítimas ficaram feridas. Uma delas foi atendida por socorristas do SAMU diretamente no local. A outra, em estado mais crítico, precisou ser levada de helicóptero pela aeronave Harpia 09 até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, em Vitória.

A operação contou com o trabalho integrado do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do SAMU 192 e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Essa ação reforça o compromisso das forças de segurança com o atendimento ágil e eficiente em situações de alta complexidade em todo o território capixaba.

por Andresso Forrozeiro