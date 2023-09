“Ai que delícia o verão”: entenda como a música se tornou o hit do mês

Música ganhou os charts e público após versões de cantores famosos e ganha novo videoclipe

Você com certeza já ouviu a música do momento, “Ai que delícia o verão”, parceira de MTS do Beat, com Chicão do Piseiro, Roni Bruno e Marina Sena. A canção ganhou grande repercussão após viralizar nas redes sociais e integrar o repertório de Marina Sena em seus shows.

A faixa, que faz referência a aproveitar o verão, também ganhou versões de Juliette e Duda Beat, o que ajudou a se popularizar rapidamente e se consagrar como uma das principais músicas do mês.

Segundo o especialista em distribuição digital, referência no mercado de streaming e CEO da Lujo Networking – responsável pela distribuição digital da faixa, Jeff Nuno, o sucesso da canção inicia uma tendência de faixas “underground” ganhando sucesso.

“O mais interessante desse movimento está no fato de que são artistas do cenário mais underground que alcançaram reconhecimento no mercado ao persistirem em seu trabalho, criando músicas além da busca pelo sucesso imediato, esse é o seu grande diferencial”.

Para seguir a divulgação da faixa, ela ganhou um novo videoclipe, lançado no dia 05, e promete alavancar ainda mais o sucesso da música.