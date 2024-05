ALERTA: a cada segundo, 15 animais morrem atropelados no Brasil, veja vídeos

Dois casos chegaram à CPI essa semana e houve adesivaço para conscientizar motoristas

Neste mês de maio acontece no mundo uma campanha de conscientização para a segurança no trânsito idealizada pela ONU, o “Maio Amarelo”. E não são apenas os seres humanos que estão em risco nas estradas e ruas. Todos os dias, animais silvestres e domésticos são vítimas de atropelamentos.

Segundo informações do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE) da Universidade Federal de Lavras (MG), estima-se que 475 milhões de animais morram em rodovias a cada ano, são 15 mortes por segundo, 1,3 milhão por mês. Um número alarmante que pede atenção e ação.

Para conscientizar a população sobre a importância de proteger os animais no trânsito, a Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, promoveu um adesivaço nesta terça-feira, dia 14 de maio. Os motoristas receberam adesivos com a mensagem: “Eu freio para os animais”, como parte das atividades do Maio Amarelo.

“A proteção dos animais no trânsito é uma preocupação urgente. Milhares de animais são atropelados todos os dias, sofrendo lesões e mortes evitáveis. Com o alerta, esperamos sensibilizar os motoristas para que adotem comportamentos mais seguros, protegendo não apenas os animais, mas também os ocupantes dos veículos”, ressalta a deputada Janete de Sá.

Dois casos chegaram essa semana à CPI

Infelizmente, casos de atropelamentos de animais são frequentes no estado. Essa semana a CPI dos Maus-Tratos contra os Animais, presidida pela deputada Janete de Sá, recebeu duas denúncias:

– Na Serra, um pitbull foi atropelado próximo ao condomínio Alphaville e estava se arrastando ferido há duas semanas. Graças à ação da equipe da CPI e do bem-estar animal do município, o cachorro foi resgatado para tratamento e adoção.

– Em Cariacica, um animal atropelado precisou de socorro urgente. A CPI atuou para garantir que ele recebesse os cuidados veterinários necessários e está em estado grave.

A população é essencial para ajudar a identificar os responsáveis por esses atropelamentos. Caso tenha informações, entre em contato com a CPI dos Maus-Tratos contra os Animais pelo telefone (27) 3382-3513 ou pelo WhatsApp (27) 9 9816-3788.

