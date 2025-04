Alerta de chuvas intensas atinge mais de 80 cidades no ES, confira a lista completa

today17 de abril de 2025 remove_red_eye65

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para a ocorrência de chuvas intensas em diversas regiões do Espírito Santo. Segundo o órgão, o Estado deve continuar enfrentando precipitações significativas nos próximos dias, com possibilidade de acumulados que podem ultrapassar os 100 milímetros em apenas 24 horas.

Desde a última quarta-feira (16), diversas cidades capixabas já registram fortes pancadas de chuva, elevando o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos típicos desse tipo de condição climática. A população deve ficar atenta aos avisos das autoridades e evitar áreas de risco.

O alerta reforça a necessidade de precaução, especialmente em regiões com histórico de vulnerabilidade a eventos extremos. A Defesa Civil do Estado segue monitorando a situação e orienta que, em casos de emergência, os moradores entrem em contato com os canais oficiais de atendimento.

Próximos dias

Por volta das 9h desta quinta-feira (17), novos alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Chuvas intensas deverão ocorrer no Espírito Santo. Os avisos seguem válidos até as 10h da manhã da próxima sexta-feira (18), feriado da Sexta-Feira Santa.

São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, há previsão de ventos intensos, com rajadas variando entre 60 e 100 km/h.

As condições climáticas elevam o risco de diversos transtornos, como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Municípios em alerta de nível laranja (perigo)

Previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de 60a 100 km/h.

Água Doce do Norte

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Jaguaré

Linhares

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

Alerta de nível amarelo (perigo potencial)

Previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Afonso Cláudio

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Piúma

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Valério

Vila Velha

Vitória