ALFREDO CHAVES | Casa do Artesão valoriza a cultura local e fortalece a economia criativa

today19 de setembro de 2025 remove_red_eye59

Localizada no Centro de Alfredo Chaves, na Praça Colombo Guardia, a Casa do Artesão se consolida como um espaço de valorização da cultura, do trabalho e da identidade local. O ponto reúne a produção de cerca de 20 empreendedores do município, oferecendo uma grande diversidade de produtos genuinamente alfredenses.

Quem passa por lá encontra desde pães, bolos e biscoitos caseiros, mel, cachaça, cafés especiais, banana chips, além de artesanatos únicos. A variedade chama atenção tanto de moradores quanto de visitantes, que podem consumir ou levar como presente produtos que carregam a tradição e o talento da comunidade local.

A Ida Marcarini é uma das empreendedoras locais. Bolos, o famoso ‘pão de Jesus’ e doces de sua cozinha são vendidos no local. Ela ainda é a coordenadora do espaço, ajuda organizar e comercializar os produtos que chegam para serem vendidos.

A Casa do Artesão não é apenas um ponto de venda, mas também um espaço de fomento à economia criativa e ao empreendedorismo rural e urbano. Ao centralizar a comercialização, o local amplia a visibilidade dos produtores, fortalece a renda das famílias envolvidas e estimula o turismo, já que se tornou parada obrigatória para quem deseja levar um pedacinho de Alfredo Chaves para casa.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

EMPREENDEDOR E A SALA DO EMPREENDEDOR

A Sala do Empreendedor de Alfredo Chaves, localizada no Prédio Administrativo, no Centro da cidade, está de portas abertas para apoiar os microempreendedores locais em todas as etapas do seu negócio. O espaço oferece orientação especializada para quem deseja formalizar sua atividade como Microempreendedor Individual (MEI), além de prestar auxílio em serviços como: emissão de guias, atualização de dados cadastrais, declarações anuais, orientações sobre linhas de crédito e capacitações.

A servidora Micheli Denadai é a responsável pelo setor e está preparada para oferecer todo o suporte necessário, esclarecendo dúvidas e orientando os empreendedores sobre seus direitos e deveres.

A Sala do Empreendedor funciona em parceria com o Sebrae/ES, fortalecendo o ambiente de negócios no município e incentivando o crescimento da economia local.