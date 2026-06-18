ALFREDO CHAVES: cerca de 800 trilheiros irão participar de trilhão em São Brás de Maravilha
A comunidade de São Brás de Maravilha, no interior de Alfredo Chaves, será palco de muita aventura, música e confraternização nos dias 20 e 21 de junho com a realização do 5º Trilhão de São Brás. O evento, que já se consolidou no calendário da região, promete reunir amantes do motociclismo off-road, moradores e visitantes em uma programação voltada para toda a família.
Com apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves, a festa contará com atrações musicais, sorteios, arraiá e a tradicional trilha para os participantes que gostam de aventura sobre duas rodas.
A programação terá início no sábado (20) com o 12º Arraiá da Amizade, que promete animar o público com clima junino e show do cantor Luan Fanning.
Já no domingo (21), as atividades começam logo pela manhã, com café da manhã para os participantes e realização das inscrições. A largada da trilha está prevista para as 9 horas.
Ao longo do dia, o público poderá acompanhar shows de Júnior Cardoso, Fabrício do Forró e Welton Dias. Um dos momentos mais aguardados será o sorteio de uma motocicleta CRF 300, que acontecerá durante a programação.
A inscrição para participar do trilhão custa R$ 130 e garante ao participante o direito de concorrer ao sorteio da moto.
As inscrições antecipadas podem ser feitas com Bruna Lage, pelo telefone (28) 99924-8706.
A expectativa dos organizadores é reunir participantes de diversas cidades da região, fortalecendo o turismo de eventos e movimentando a economia local durante o fim de semana.
5º Trilhão de São Brás de Maravilha – 20 e 21 de junho | Alfredo Chaves – ES
Programação:
Sábado (20/06)
19h – Forró com Jader Tavares
20h – 12º Arraiá da Amizade
21h30 – Show com Luan Fardim
23h30 – Encerramento
Domingo (21/06)
07h – Inscrições e café
09h – Largada
11h – Show com Júnior Cardoso
12h – Almoço
13h30 – Sorteio de brindes para os inscritos
15h – Show com Fabrício do Forró
17h – Sorteio de uma CRF 300
17h30 – Show com Welton Dias
Informações Importantes
Camisa manga longa para os 500 primeiros inscritos.
Morro Desafio valendo R$ 4.000.
Inscrição
Antecipada: R$ 130
No dia: R$ 150
Acompanhante: R$ 40