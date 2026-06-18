ALFREDO CHAVES: cerca de 800 trilheiros irão participar de trilhão em São Brás de Maravilha

today18 de junho de 2026 remove_red_eye42

A comunidade de São Brás de Maravilha, no interior de Alfredo Chaves, será palco de muita aventura, música e confraternização nos dias 20 e 21 de junho com a realização do 5º Trilhão de São Brás. O evento, que já se consolidou no calendário da região, promete reunir amantes do motociclismo off-road, moradores e visitantes em uma programação voltada para toda a família.

Com apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves, a festa contará com atrações musicais, sorteios, arraiá e a tradicional trilha para os participantes que gostam de aventura sobre duas rodas.

A programação terá início no sábado (20) com o 12º Arraiá da Amizade, que promete animar o público com clima junino e show do cantor Luan Fanning.

Já no domingo (21), as atividades começam logo pela manhã, com café da manhã para os participantes e realização das inscrições. A largada da trilha está prevista para as 9 horas.

Ao longo do dia, o público poderá acompanhar shows de Júnior Cardoso, Fabrício do Forró e Welton Dias. Um dos momentos mais aguardados será o sorteio de uma motocicleta CRF 300, que acontecerá durante a programação.

A inscrição para participar do trilhão custa R$ 130 e garante ao participante o direito de concorrer ao sorteio da moto.

As inscrições antecipadas podem ser feitas com Bruna Lage, pelo telefone (28) 99924-8706.

A expectativa dos organizadores é reunir participantes de diversas cidades da região, fortalecendo o turismo de eventos e movimentando a economia local durante o fim de semana.

5º Trilhão de São Brás de Maravilha – 20 e 21 de junho | Alfredo Chaves – ES

Programação:

Sábado (20/06)

19h – Forró com Jader Tavares

20h – 12º Arraiá da Amizade

21h30 – Show com Luan Fardim

23h30 – Encerramento

Domingo (21/06)

07h – Inscrições e café

09h – Largada

11h – Show com Júnior Cardoso

12h – Almoço

13h30 – Sorteio de brindes para os inscritos

15h – Show com Fabrício do Forró

17h – Sorteio de uma CRF 300

17h30 – Show com Welton Dias

Informações Importantes

Camisa manga longa para os 500 primeiros inscritos.

Morro Desafio valendo R$ 4.000.

Inscrição

Antecipada: R$ 130

No dia: R$ 150

Acompanhante: R$ 40