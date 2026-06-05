Alfredo Chaves recebe novo micro-ônibus para reforçar transporte sanitário

today4 de junho de 2026 remove_red_eye41

A Prefeitura de Alfredo Chaves recebeu um novo micro-ônibus destinado ao transporte sanitário do município. O veículo foi entregue pelo Governo Federal, por meio da deputada federal Jaqueline Rocha, e irá reforçar a frota da Secretaria Municipal de Saúde.

O novo micro-ônibus será utilizado no transporte de pacientes que necessitam realizar consultas, exames e procedimentos médicos em outros municípios, oferecendo mais conforto, segurança e qualidade durante as viagens.

O veículo conta com ar-condicionado e acessibilidade para cadeirantes, garantindo melhores condições de atendimento e mobilidade aos usuários do serviço de saúde.

Para o prefeito Hugo Luiz, a chegada do novo veículo representa mais um importante investimento na área da saúde pública, fortalecendo o atendimento à população e proporcionando mais dignidade aos pacientes que dependem diariamente do transporte sanitário municipal.

foto Higor Rigotti