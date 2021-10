Amanhã (02) começa a Campanha Antirrábica para cães e gatos na área urbana de Guarapari

A Secretaria de Saúde (Semsa) de Guarapari inicia neste sábado (02) a campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos na área urbana. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses já está preparada.



A programação será dividida em três dias: 02, 16 e 23 de outubro.



Confira o calendário deste sábado (02):

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que ataca cães, gatos e outros mamíferos, que não estão protegidos com a vacina. Uma vez infectados, eles podem transmitir a raiva para outros animais e para os humanos, tendo como característica uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%.

O contágio ocorre principalmente através de mordedura, arranhadura ou pela saliva de animais infectados com a doença. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais e consequentemente, a raiva humana.



É responsabilidade de todos os proprietários de animais participar da campanha contra a raiva. A vacina serve para proteger não só a saúde do seu bichinho, mas a sua também.



Importante saber:

· A partir dos três meses de idade, cães e gatos saudáveis devem ser vacinados contra raiva;

· A vacinação é anual;

· Cães e gatos devem estar saudáveis, animais com diarreias, em tratamento ou convalescendo de cirurgias devem aguardar a recuperação;

· Ofereça água e alimentação, normalmente, após a vacinação;

· Banho deve ser normal.