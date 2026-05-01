Espírito Santo tem menor número de homicídios dos últimos 30 anos

today1 de maio de 2026 remove_red_eye57

O Espírito Santo encerrou o mês de abril com 44 homicídios registrados, alcançando o menor número para o período nos últimos 30 anos. O dado também representa o melhor resultado da série histórica iniciada em 1996.

O número de ocorrências em abril fica atrás apenas de junho de 2024, quando foram contabilizados 41 casos, o menor índice mensal já registrado no Estado.

Queda acumulada no ano

Os dados reforçam a tendência de redução das mortes violentas ao longo de 2026. No acumulado entre janeiro e abril, foram registrados 257 homicídios, contra 268 no mesmo período de 2025 — uma queda de 4,1%.

Destaque por regiões

Entre as regiões do Estado, a Região Sul apresentou a maior redução, com queda de 42,3% nos homicídios. Também houve diminuição nos índices das regiões Norte (3,2%) e Noroeste (8,9%).

Na Região Metropolitana, abril registrou 17 casos, um dos melhores desempenhos já observados para o período. Já a Região Serrana apresentou aumento de cinco ocorrências, sendo apontada como área de atenção pelas autoridades de segurança.

Avaliação das autoridades

O governador Ricardo Ferraço afirmou que os resultados refletem ações contínuas na área de segurança pública, com foco em planejamento e integração entre as forças de atuação.

Já o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou o papel da inteligência policial e do trabalho conjunto das equipes no enfrentamento à violência, além da necessidade de atenção às variações regionais.

Queda nos feminicídios

Outro dado relevante apresentado é a redução nos casos de feminicídio. Entre janeiro e abril de 2026, foram registrados 8 casos, contra 13 no mesmo período do ano anterior, representando uma queda de 38,5%.

Segundo o governo estadual, o resultado está relacionado ao fortalecimento de políticas públicas voltadas à prevenção da violência contra a mulher, incluindo ações de proteção às vítimas e responsabilização de agressores.