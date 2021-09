Amanhã é dia de ação de vacinação da Pfizer em Guarapari

A Secretaria de Saúde (Semsa) de Guarapari realiza neste sábado (25) o Dia “D” de vacinação da Pfizer, sem agendamento, de 08h às 15h. A ação acontecerá nas unidades de saúde dos bairros: Bela Vista, Kubitschek, Santa Mônica, Jabaraí, Rio Claro, Camurugi, Caic, Perocão, Meaípe, Roberto Calmon e Centro Municipal de Saúde. Estarão disponíveis mais de 10 mil doses para primeira, segunda e terceira vacina.

Terão direito à primeira dose os adolescentes de 12 a 17 anos. Para isso, é preciso levar CPF, Cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência em nome do vacinado ou responsável.

A segunda dose está disponível para quem tomou a primeira dose da Pfizer há 70 dias ou mais. É preciso levar comprovante da primeira dose, CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou responsável.

Para receber a terceira dose precisa ter 60 anos ou mais e além disso, só serão atendidas as pessoas desse grupo que tomaram a segunda dose há cinco meses completos até sábado (25). É preciso levar comprovante da primeira dose e da segunda dose, CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou responsável.

Como foi disponibilizado um grande número de doses, a Semsa ressalta que não há necessidade de aglomeração, respeitando o horário marcado e cumprindo as medidas sanitárias contra a Covid-19.