ANCHIETA | Abertas inscrições para a 7ª edição do Desafio de Corrida de Rua da GCMA

today26 de agosto de 2025 remove_red_eye126

No próximo dia 14 de setembro, Anchieta será palco de mais uma grande celebração esportiva: a 7ª edição do Desafio de Corrida de Rua da Guarda Civil Municipal de Anchieta (GCMA). O evento terá início às 8h, com largada e chegada na Vila Olímpica, reunindo atletas e amantes da corrida em um percurso de 7 quilômetros.

A competição já é tradicional no calendário esportivo do município, incentivando a prática de atividades físicas, a integração comunitária e a solidariedade. Isso porque a inscrição será feita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 26 de agosto de 2025 e poderão ser realizadas pelo link disponível na bio da GCMA (https://encurtador.com.br/iwrYe) ou pelo contato telefônico/WhatsApp (28) 99255-0980.

De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir corredores locais e também de cidades vizinhas, reforçando o espírito esportivo e o compromisso social que marcam a iniciativa.

A Prefeitura de Anchieta, em parceria com a Guarda Municipal, convida todos os interessados a participarem do desafio, seja correndo, caminhando ou incentivando os atletas ao longo do percurso.