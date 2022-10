Anchieta conquista Prêmio Biguá de Sustentabilidade com projeto desenvolvido nas escolas

O município de Anchieta conquistou novamente o Prêmio Biguá de Sustentabilidade. Desta vez o projeto contemplado, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente (Seman), foi o Coleta Seletiva nas Escolas – A boa prática começa aqui, conquistando o segundo lugar na categoria Poder Público.

Na manhã de hoje (19) o prefeito Fabrício Petri, alguns secretários e servidores da municipalidade receberam o certificado de premiação em solenidade realizada em Cachoeiro de Itapemirim.

A premiação, de idealização da TV Gazeta Sul, reconhece os vencedores das ações de recuperação e preservação ambiental desenvolvidas por escolas, sociedade civil, prefeituras e produtores rurais.

O projeto ‘Coleta Seletiva nas Escolas – A boa prática começa aqui’ é um projeto de Educação Ambiental que visa desenvolver a conscientização, a mobilização e a disseminação de informações nas escolas, sobre a gestão adequada dos resíduos sólidos, especialmente do lixo seco para a coleta seletiva, por meio do envolvimento direto da equipe pedagógica, servidores e alunos.

Sobre o Projeto vencedor:

É uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que integra o Programa Municipal de Educação Ambiental em consonância com o Programa Municipal de Coleta Seletiva – COLETAR. Além da educação e conscientização, visa estabelecer, melhorar e qualificar a coleta seletiva nas escolas do município, considerando a necessidade de envolver a população nesse processo, através do poder disseminador das escolas e seu importante papel enquanto exemplo a ser seguido pelos demais cidadãos.

O projeto teve início em abril de 2018, com meta de implantação em 28 escolas situadas na zona com Sistema Municipal de Coleta Seletiva. No primeiro ano, em 2018, foi implantado em 13 escolas, e em 2019 em 12 unidades. Já em 2021 foram incluídas mais três escolas do interior onde as comunidades foram contempladas com o serviço público de coleta seletiva.

Metas do projeto

Meta geral – implantação do projeto em 28 escolas da zona de coleta seletiva.

Curto Prazo – 1º ano.

13 escolas e atingimento de famílias de 3000 alunos.

Médio Prazo – 2º e 3º ano.

12 escolas – atingimento de famílias de 5.508 alunos.

4º e 5º ano: 3 escolas rurais onde a comunidade foi contemplada pela coleta seletiva – atingimento de famílias de 5.898 alunos.