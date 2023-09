ANCHIETA | Festival do Caranguejo em Chapada do A neste final de semana

A comunidade de Chapada do A, em Anchieta, realiza no sábado e domingo (23 a 24) o I Festival do Caranguejo 2023. Diversos shows irão animar os dias de festa, além da tradicional Corrida dos Caranguejos.

No sábado, a partir das 21h, haverá show com Sérgio Gomes e Musical Prateado. Já no domingo, a partir das 11h, haverá abertura da Toca do Caranguejo. Em seguida se apresenta Inácio Marchezi e Paulinho Bolzan. Às 14h tem pagode com Sulinho e 16h acontece a tradicional corrida do caranguejo e na sequência se apresenta Waldinei Cardoso e Eduardo Juriatto e banda.

Durante a festa serão comercializados pratos à base de caranguejo, moquecas, peroá e fritas.