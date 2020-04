Anchieta inicia higienização de pontos de ônibus e outros locais públicos

Começou na tarde de hoje (31) a higienização de unidades de saúde, espaços públicos e pontos de ônibus de Anchieta, como medida de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19). A Prefeitura está utilizando hipoclorito de sódio, que é desinfetante não tóxico e que elimina microorganismos e ajuda a combater a disseminação do vírus.

No primeiro dia da ação foi contemplado o Centro de Especialidades Unificadas (CEU), a praça do Centro Administrativo, diversos pontos de ônibus da cidade, Pronto Atendimento Municipal (PA), Secretaria de Saúde, Hospital do Mepes e Praça São Pedro. Os pontos de ônibus de Castelhanos e Iriri também foram higienizados. Os trabalhos ainda continuam pela cidade e a próxima etapa será as Estratégias de Saúde da Família da sede e outros locais públicos.

“Estamos trabalhando em várias frentes contra o avanço da pandemia. Muitas cidades brasileiras e do mundo inteiro estão utilizando o produto como uma medida auxiliar de combate ao novo coronavírus. Os anchietenses pode ficar despreocupados, não há perigo de intoxicação. Estamos utilizando essa estratégia em locais mais movimentados e nos pontos de ônibus, unidades de saúde, praças e áreas mais frequentadas, explica o prefeito Fabrício Petri.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o hipoclorito de sódio é um produto permitido e recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo classificado na categoria de “água sanitária”.