Anchieta realiza Dia D de vacinação contra a gripe no sábado (10)

today7 de maio de 2025 remove_red_eye60

Ação ocorre em 12 unidades de saúde do município e público-alvo inclui crianças, idosos, profissionais e grupos prioritários

A Prefeitura de Anchieta promove neste sábado, 10 de maio, o Dia D de Vacinação contra a Influenza (gripe). A ação acontece das 8h às 15h, em 12 unidades de saúde do município, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra as complicações causadas pelo vírus Influenza.

Estarão abertas para atendimento as unidades de: Jabaquara, Limeira, Mãe-Bá, Baixo Pongal, Alto Pongal, São Mateus, ESF 1, ESF 2, ESF 3, Iriri, Goembê e Recanto do Sol.

A campanha de vacinação contra a gripe é essencial para reduzir casos graves, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. A Secretaria de Saúde reforça a importância de levar documento com foto e cartão de vacinação.

“Vacinar é um ato de cuidado coletivo. Ao se proteger contra a gripe, a pessoa também contribui para a proteção de toda a população”, destacou a coordenação da Vigilância em Saúde, Josiane Sonegueth.

A ação integra o calendário nacional de imunização e é uma das estratégias mais eficazes para reduzir a circulação do vírus, principalmente com a chegada das estações mais frias, quando os casos tendem a aumentar.