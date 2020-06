Anchietense que joga nos Emirados Árabes visita prefeitura

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri ,recebeu nesta semana em seu gabinete o jogador de futebol Bruno de Oliveira. Bruninho, como é conhecido no meio futebolístico, nasceu em Anchieta e viveu na comunidade de Recanto do Sol até despontar no futebol e ser comprado pelo Al Jazira, time da primeira divisão dos Emirados Árabes.

Aos 18 anos de idade ele falou para o prefeito sobre a sua trajetória no futebol, “saí de Recanto e fui direto para o Novo Horizontino, depois joguei um período também no Rubro Negro até que observaram meu futebol e fui vendido para os Emirados Árabes”, disse ele. De férias em Anchieta, Bruninho, que é meia atacante, destacou que as maiores dificuldades na adaptação ao novo clube foi com relação ao idioma e também à culinária, o que já superou. O jogador ficou pouco tempo em Anchieta e já retornou para os Emirados Árabes.