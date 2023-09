Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, tem ‘evolução de melhora’

O cantor de 51 anos, que foi internado no último domingo (10/9) por conta de um problema no pulmão, também trata um câncer raro nos testículos

O vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, que foi internado no último domingo (10) por conta de uma embolia pulmonar grave, foi transferido nesta terça-feira, 12, para um quarto após sair do Centro de Tratamento Intensivo – CTI. Agora ele segue estável no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca.

De acordo com um comunicado da unidade de saúde: “Anderson Leonardo segue internado, porém com um quadro estável e uma evolução de melhora. Contamos com todos os fãs, amigos e contratantes para continuar com a corrente de orações e vibrações positivas”.

O grupo Molejo emitiu uma nota atualizando a saúde de Anderson e informaram que pretendem honrar com os compromissos e shows sem o vocalista.

“A assessoria do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia. Porém, após uma revisão médica e novos exames mais específicos, constataram uma embolia pulmonar com o quadro estável, mais uma vez contamos com as orações e apoio dos amigos, fãs e contratantes”.

Complicações

Anderson, que hoje tem 51 anos, passou por complicações de saúde em 2022, quando afirmou ter sido diagnosticado com câncer raro nos testículos. Dois meses após ele anunciou que havia se livrado da doença, mas em maio de 2023 retomou o tratamento.

“Eu tava sentindo uma coisa muito pequena e falava: ‘não deve ser nada, deve ser uma gordurinha’. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista”, disse ao podcast “Rocinha Cas”.

Doença

Anderson desabafou e revelou que o inchaço na região íntima tem chamado atenção, o que causa desconforto: “Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?”.

Na sequência, Anderson relatou uma situação desconfortável vivida em um show, quando uma fã notou o inchaço na região da virilha e questionou se ele estava com uma ereção. “Eu ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É fod* para mim”, seguiu.

fonte Metrópoles