Aos 61 anos, Marcello Novaes vive romance com mulher 35 anos mais nova

today25 de agosto de 2023 remove_red_eye310

Modelo também já namorou o ator Eduardo Galvão, 34 anos mais velho. Movimento de procurar um parceiro mais experiente tem se tornado cada vez mais “normal”, de acordo com especialista

Aos 61 anos de idade, o ator Marcello Novaes estaria vivendo um romance com a ex-participante do reality show ‘De Férias com o Ex’, Saory Cardoso, uma jovem de 26 anos. A informação foi dada por um jornalista e chamou a atenção da mídia pela diferença de idade entre os dois, que soma 35 anos.

O especialista em relacionamento, Caio Bittencourt, falou sobre a preferência das pessoas em se relacionar com alguém de uma faixa etária distinta. “Homens maduros, quando estão solteiros/divorciados, tendem a desejar um relacionamento com mulheres mais jovens pois desejam vivenciar novamente o que só a juventude proporciona, querem algo que traga leveza, companheirismo e joviaildade, sem drama, sem bagagem. As mulheres mais novas também desenvolvem interesse por caras mais experientes, bem-sucedidos e especialmente capazes de oferecer conforto”, disse.

Saory Cardoso também já namorou o ator Eduardo Galvão, 34 anos mais velho que ela, o que destaca a preferência da modelo por homens mais experientes. ”As pessoas estão em busca de relações mais estáveis, tanto emocionalmente, quanto financeiramente. Sem pressão, sem conflitos e com uma comunicação clara e transparente”, afirma Caio Bittencourt.

“Mulheres como ela, por exemplo, querem conhecer alguém com mais vivência porque isso transfere mais segurança na relação também. Marcello é um homem experiente, que já passou por muitos relacionamentos e sabe exatamente como uma mulher merece ser tratada. Como uma Rainha! Se esse relacionamento existir de fato, preparem-se, vai ser questão de tempo até a internet começar a incluí-lo no hall dos Sugar Daddies”, finaliza.

O relacionamento Sugar, que é quando os chamam de “Sugar Daddy” e “Sugar Baby” segue esse viés, onde o Sugar Daddy busca mulheres jovens, chamadas de Sugar Baby para ser sua parceira e oferecer um estilo de vida mais confortável, enquanto elas, procuram homens mais vividos e bem-sucedidos que possam oferecer à elas estabilidade emocional e financeira.

fonte Meu Patrocínio