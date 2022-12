Apoio ao empreendedor: Serra fez 9 mil atendimentos e emprestou mais de R$ 2 milhões

Um ano de metas alcançadas em benefício dos empreendedores da Serra. Em resumo, esta foi a conclusão da última reunião de avaliação de resultados realizada na última quinta-feira (15) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Planejamento Estratégico (Sedep).

Entre os dados em destaque, que compreendem o período de janeiro a novembro de 2022, estão o número de empreendedores atendidos pelo Ciampe (Centro Integrado de Apoio em Micro e Pequeno Empreendedor) e o valor total em empréstimos do Nossocrédito.

No período, foram mais de 9 mil atendimentos no Ciampe, uma média aproximada de 40 atendimentos diários para assuntos referentes, entre outros, a abertura ou baixa de MEI, emissão de nota fiscal, formalização de negócios e solicitação de empréstimos.

Este ponto, inclusive, foi um dos principais destaques do ano. Até novembro foram concedidos R$ 2.060.600,00 em empréstimos para micro e pequenos empreendedores, por meio do Programa Nossocrédito. A meta, de R$ 2,5 milhões, será alcançada até o fim de dezembro.

Os números são positivos também em relação ao apoio aos empreendedores de maior porte, no âmbito do Programa Invista Serra. Neste ano, três empresas que pretendem se instalar ou expandir a atuação na Serra estão com processos em andamento no programa, com expectativa de aumento de mais de 500 milhões no faturamento, resultando na criação de mais de 7 mil empregos diretos e indiretos.

“Pensamos o desenvolvimento sob todas as perspectivas, alcançando os empreendedores de todos os portes e em todas as regiões da Serra. Desenvolvimento econômico se faz com inclusão social, com crédito barato, com capacitação empreendedora, com investimento e geração de emprego. É nisso que temos trabalhado diuturnamente”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Planejamento Estratégico da Serra, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão.

Sucesso também no agro

Na Secretaria Especial de Agricultura e Pesca (Seap), que está sob responsabilidade da Sedep, os números também são positivos, com destaque para as 26 hortas comunitárias, sociais ou educacionais criadas até o momento, ultrapassando até a meta anual de 25 hortas.

Outro resultado notável ficou por conta do projeto Melhoramento Genético de Rebanho – Fertilização In Vitro, parceria com o Sebrae e o Incaper para melhoria do rebanho bovino e que até o momento teve a adesão de seis produtores rurais da Serra.

Serviço

Empreendedores ou pessoas que pretendem empreender podem entrar em contato com o Ciampe e receber orientações diversas, desde os passos para formalização a como obter acesso a crédito.

O espaço funciona na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, em Portal de Jacaraípe. Os telefones de contato são (27) 3252-2981 e (27) 3252-7237.