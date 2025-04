VÍDEO | Após voo panorâmico, avião faz pouso de emergência na BR-101 em SC

today6 de abril de 2025 remove_red_eye57

Um avião monomotor precisou realizar um pouso forçado em plena BR-101, no trecho de Garuva, em Santa Catarina, nesta semana. De acordo com o piloto, a aeronave havia acabado de realizar um voo panorâmico pela cidade quando apresentou problemas. A bordo estavam o próprio piloto e o dono do avião. Apesar do susto e da movimentação intensa na rodovia, ninguém se feriu.

Segundo informações repassadas à NSC TV, o piloto — que preferiu não se identificar — contou que estava a caminho do aeroclube de Guaramirim, local de onde decolou, quando a emergência ocorreu.

O momento tenso em que o avião desvia de cabos de alta tensão e quase atinge um caminhão foi registrado em vídeo por ocupantes de um carro que passava pela rodovia no instante do pouso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, uma pane no motor foi o que forçou o piloto a realizar o pouso de emergência.

O dono do Pelican 500 BR, que preferiu não ter sua identidade revelada, afirmou que esta foi a primeira vez que a aeronave, adquirida em 2013, apresentou qualquer tipo de falha. De acordo com dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião possui certificado de aeronavegabilidade em condição normal.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionada para investigar as circunstâncias do incidente.

foto Reginaldo de Castro/ NSC TV