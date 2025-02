ARRANJOS PRODUTIVOS | Agricultores de Brejetuba recebem mudas frutíferas

Mudas de abacate, maracujá e uva foram entregues a produtores da agricultura familiar cadastrados no projeto Arranjos Produtivos

Agricultores familiares do município de Brejetuba, na Região Serrana do estado, foram os beneficiados com a mais recente etapa de entrega de mudas do projeto Arranjos Produtivos, da Assembleia Legislativa (Ales).

Em um evento realizado na manhã desta quinta-feira (6), cerca de 80 produtores familiares cadastrados no projeto receberam mudas de abacate, maracujá e uva. Em um segundo momento ainda será feita a entrega de mudas de laranjas e tangerina na região, totalizando cerca de 14 mil mudas das culturas doadas ao município.

“Tradicionalmente, Brejetuba trabalha muito o café, o abacate também tem força no município, mas o nosso objetivo é trabalhar a diversificação, por isso também estamos apostando no maracujá, uva, laranja e tangerina”, explicou Douglas Gasparetto, coordenador técnico do projeto Arranjos Produtivos.

Um dos beneficiados foi o produtor rural Wellington Rebossi, que já produz café e morango. “Meu foco é fortalecer o meu trabalho com agroturismo, por isso estou recebendo mudas de uva. A previsão é para que daqui dois anos eu tenha um ótimo espaço para receber os visitantes para fazer colheitas”, explica o agricultor familiar.

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), participou do evento e destacou a contribuição do projeto para a agricultura familiar do estado.

“O principal ativo desse projeto é o conhecimento. Se você tiver mais conhecimento, você vai gastar menos tempo, menos esforço, e vai ter uma produção maior e de mais qualidade. Assim é no café, assim é na uva, assim é no morango, assim é no abacate, assim é em qualquer outro tipo de produção. E o nosso papel, além do conhecimento, é a diversificação”, disse o presidente da Ales.

Além do presidente da Ales, também participaram da entrega a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga; e o prefeito de Brejetuba, Levi da Mercedinha (PDT).

Apoio à agricultura familiar

O projeto Arranjos Produtivos é realizado pela Casa dos Municípios da Ales, em parceria com o governo do Estado e apoio das prefeituras. Com entrega de mudas e equipamentos em vários municípios do Espírito Santo, o projeto atendeu mais de 20 mil agricultores familiares até agora. Já foram entregues, por exemplo, mudas de uva, cacau, aroeira, pupunha, acerola, café e maracujá.

Além das mudas, os agricultores familiares recebem orientações técnicas de representantes do projeto diretamente nas plantações, para que o plantio, o cultivo e a colheita aconteçam da melhor forma.

