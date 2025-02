Arranjos Produtivos inicia nova fase e amplia apoio aos agricultores familiares

13 de fevereiro de 2025

A Assembleia Legislativa reuniu, nesta quinta-feira (13), prefeitos, agricultores e parceiros para dar início ao segundo ciclo do projeto Arranjos Produtivos, uma iniciativa que busca fortalecer a agricultura familiar capixaba, garantindo conhecimento técnico, sustentabilidade econômica e novas oportunidades para o homem do campo.

Com a ampliação do projeto, que passa a atender 27 municípios, a proposta é tornar os pequenos produtores mais independentes, incentivando a diversificação da produção e a permanência das famílias no meio rural.

Criado para levar conhecimento e modernizar a produção no campo, o Arranjos Produtivos dá aos agricultores acesso a assistência técnica especializada, estudos sobre negócios e equipamentos que facilitam o trabalho diário. O objetivo é tornar os pequenos negócios rurais mais rentáveis, diversificados e sustentáveis, dando aos trabalhadores do campo mais condições de crescimento e autonomia financeira.

“O que estamos fazendo aqui não é assistencialismo. Estamos buscando ferramentas para que os agricultores possam crescer sem precisar do Estado a todo momento. Eles terão uma estrutura para produzir mais, vender melhor e fazer o negócio girar de forma independente”, contou o presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, sobre a nova fase que se inicia.

A inclusão de consultores em quatro áreas estratégicas – associativismo, coordenação de projetos, coordenação técnica e agroindústria, também foi apresentado como novidade. Segundo a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga, essa mudança veio a partir da própria demanda dos agricultores que já participaram do programa e sentiram necessidade de um suporte ainda mais direcionado.

Vencedor do prêmio Assembleia Cidadã, pela União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), na categoria Projetos Especiais, o Arranjos Produtivos tem se tornado referência no apoio à agricultura familiar. Em parceria com o Governo do Estado e as prefeituras, os lavradores atendidos têm acesso a uma gama de serviços essenciais para o fortalecimento de suas atividades.

Técnicas como agricultura de conservação, agroecologia e manejo integrado de pragas e doenças são alguns dos temas compartilhados pelos especialistas que visitam as comunidades agrícolas. Além da produção, esses conhecimentos também colaboram para a preservação do meio ambiente, garantindo a saúde do solo, a diversidade biológica e a segurança alimentar das comunidades rurais.

Já as mudas fornecidas são selecionadas pelos técnicos para se adaptarem às condições específicas de cada região, garantindo uma colheita com bons resultados. Enquanto os equipamentos contribuem para a modernização dos negócios, permitindo que os agricultores façam o seu trabalho com maior eficiência, com menos esforço e mais retorno financeiro.

Segundo Marcelo Santos, a meta agora é levar o projeto para os 78 municípios capixabas. “Já contamos com o apoio da Aderes e com investimentos do Executivo, mas sei que podemos ampliar esse alcance. Por isso, levarei essa proposta ao governador Renato Casagrande ”, afirmou.

O evento contou com a presença de diversas lideranças dos 27 municípios atendidos, incluindo os prefeitos Alexandro (Alto Rio Novo), Hugo Luiz (Alfredo Chaves), João Trancoso (Vila Pavão), Marcos Guerra (Jaguaré), Micula (João Neiva), Nei Castelari (Rio Novo do Sul) e Reginaldo Simão (Ibitirama). Também estiveram presentes os vice-prefeitos Mário da Mineirinha (Nova Venécia) e Roberto Pessin (Conceição do Castelo), além dos ex-prefeitos Bolinha (Vila Pavão) e Sérgio Fonseca (Jerônimo Monteiro).

Veja os municípios atendidos pelo projeto:

Alegre

Anchieta

Atílio Vivácqua

Águia Branca

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Brejetuba

Boa Esperança

Colatina

Conceição do Castelo

Conceição da Barra

Itapemirim

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Guaçuí

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Muniz Freire

Nova Venécia

Pedro Canário

Piúma

Rio Novo do Sul

São Domingos do Norte

Vila Valério

Vila Pavão