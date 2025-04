ASCAMVES evidencia papel do Legislativo municipal em encontro com Casagrande

today17 de abril de 2025 remove_red_eye73

A Associação das Câmaras Municipais de Vereadores do Espírito Santo (ASCAMVES) mais uma vez demonstrou sua força e representatividade ao participar de uma agenda institucional com o governador Renato Casagrande. O encontro teve como objetivo principal fortalecer o diálogo entre o Governo do Estado e o Legislativo municipal, promovendo a escuta ativa das demandas dos vereadores e vereadoras capixabas.

Presidida pelo vereador Renan Delfino, atual presidente da Câmara Municipal de Anchieta, a ASCAMVES vem se consolidando como uma importante articuladora do municipalismo no Espírito Santo. Durante a reunião, Renan destacou a necessidade de valorização das câmaras municipais como instâncias legítimas de escuta popular e construção de soluções para os desafios locais.

“O fortalecimento do Legislativo municipal é fundamental para o desenvolvimento dos municípios. É nas câmaras que nascem muitas das demandas que chegam ao Estado, e esse diálogo direto com o governador Casagrande representa um avanço importante para o municipalismo capixaba”, afirmou Renan Delfino.

A agenda contou com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço e de representantes de diversas casas legislativas do Estado. Foram debatidos temas como infraestrutura, saúde, educação e a importância de políticas públicas que respeitem as realidades de cada município.

Um dos momentos marcantes do encontro foi a entrega da Comenda “Vereador Dr. Hercules Silveira” ao governador Renato Casagrande. A honraria, concedida pela ASCAMVES, reconhece personalidades que contribuem significativamente para o fortalecimento do Legislativo municipal e para o desenvolvimento dos municípios capixabas.

“Os vereadores são as primeiras lideranças a ouvirem as comunidades. A ASCAMVES cumpre um papel essencial ao organizar essas demandas e trazer esse olhar local para perto do Governo do Estado”, destacou Casagrande ao agradecer a homenagem.

Sob a liderança de Renan Delfino, a ASCAMVES tem ampliado sua atuação, promovendo capacitações, debates técnicos e articulações políticas que buscam fortalecer a atuação parlamentar e qualificar a gestão pública nos municípios capixabas.