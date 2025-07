Assembleia homenageia 50 anos da profissão de propagandista farmacêutico

Com a entrega de 86 certificados, evento que será realizado na segunda, às 19h, destaca o papel do profissional que leva informação sobre o medicamento ao médico

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo realiza, na segunda-feira (14), às 19h, no Plenário Dirceu Cardoso, uma sessão especial em comemoração aos 50 anos da regulamentação da profissão de propagandista da indústria farmacêutica.

A cerimônia foi solicitada pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), a partir de um pedido do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado (Sindiproes), e contará com a presença de autoridades, representantes da indústria e profissionais da área.

A programação terá início às 18h com recepção dos convidados e entrega das homenagens em mãos. Às 19h, será iniciada a sessão solene, com composição de mesa pelas lideranças da categoria, entre elas o presidente do Sindiproes, Carlos Renato Bernardes, e o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann. Serão entregues 86 certificados (Votos de Congratulação) a profissionais que se destacaram por sua atuação e trajetória na profissão, como Thereza Raquel e Marcelo Rocha, com 30 anos de dedicação, e o aposentado Cid Paulo, homenageado especial da noite.

“O propagandista leva conhecimento técnico sobre medicamentos aos profissionais de saúde, esclarecendo dúvidas sobre efeitos, posologia, contra-indicações, composição e novas pesquisas. Nosso papel é ser um elo de confiança entre a indústria e o médico, sempre com responsabilidade ética e científica”, explicou Raphael Paganini Simões, diretor do Sindiproes.

Segundo ele, o evento é um marco de valorização para cerca de mil profissionais que atuam hoje no Espírito Santo.

Durante a sessão, será exibido um vídeo institucional com registros do último evento promovido pelo sindicato. Também estão previstas falas de lideranças da área e do deputado Gandini, que destacará a relevância social da profissão e apresentará o projeto de lei, protocolado a pedido da categoria, que garante o acesso regulamentado dos propagandistas às unidades de saúde públicas e privadas no Estado.

“Valorizar o propagandista é valorizar a saúde pública. São profissionais que levam informação segura sobre medicamentos e promovem a atualização técnica de quem prescreve. Eles merecem reconhecimento e condições adequadas de trabalho”, afirmou Gandini.

Para o sindicato, o reconhecimento institucional reforça o papel estratégico da categoria, que precisa lidar com desafios como a alta competitividade do setor, exigência de constante atualização científica e restrições de acesso a alguns estabelecimentos de saúde.

Ainda assim, a categoria conquistou avanços importantes nos últimos anos, como melhorias salariais, ampliação do papel técnico-científico e fortalecimento de sua identidade profissional.

“Essa sessão é mais que uma homenagem. É um passo concreto para mostrar à sociedade que o propagandista não é apenas um representante comercial, mas um agente de saúde, responsável por levar informação de qualidade ao consultório médico”, completou Paganini.

A expectativa é que a sessão especial também abra caminho para novos debates sobre a valorização da categoria e melhorias nas políticas de saúde pública. “É hora de dar visibilidade à contribuição do propagandista e refletir sobre como esse profissional pode ser ainda mais integrado ao sistema de saúde de forma ética, técnica e colaborativa”, concluiu o diretor do Sindiproes.

O Sindiproes, fundado em 2004 e com sede na Praia do Suá, em Vitória, é filiado à Federação Interestadual dos Propagandistas (FIP). Atua na defesa dos direitos da categoria e mantém atendimento de segunda a sexta, das 13h às 17h.

Serviço

Sessão Especial: 50 Anos da Profissão de Propagandista da Indústria Farmacêutica

Plenário Dirceu Cardoso – Assembleia Legislativa do ES

Segunda-feira (14), às 19h – Recepção a partir das 18h

