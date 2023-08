Atriz Aracy Balabanian morre aos 83 anos

A atriz Aracy Balabanian morreu, na manhã desta segunda-feira, 07, devido a um câncer no pulmão.

A artista, que foi diagnosticada com a doença no fim de 2022, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela secretária pessoal da atriz, Cris. “Ela estava internada desde a última quinta, teve uma piora e a levamos ao hospital. Quando ela deu entrada na Clínica São Vicente, e os médicos, inclusive o médico particular dela, já nos falaram que era apenas uma questão de mantê-la confortável, sem dor. Já estávamos cientes que era o fim. Ela fez a passagem sem dor, cercada pelos amigos e pela família. A Globo está resolvendo sobre o velório e a cremação, deve ser tudo amanhã. A gente sabe que ela gostaria de um velório público. Mas depois a cremação será restrita à família e aos amigos”, disse Cris.

No mês de outubro, de acordo com o programa A Tarde é Sua, Aracy ao passar por um tratamento para um derrame pleural, que causa acúmulo de líquido nos pulmões, ela descobriu dois tumores nos órgãos e ficou muito abalada.

O ator Miguel Falabella lamentou a morte da amiga. “E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas”.

E completou: “Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!”

No programa humorístico Sai de Baixo.

Trajetória

Com 60 anos de carreira, dando vida a diversas personagens marcantes de produções inesquecíveis, Aracy participou de uma longa lista de 28 novelas, somente na TV Globo.

Entre os papéis memoráveis da artista nas novelas da Globo estão Dona Armênia, das novelas Rainha da Sucata (1990) e Deus Nos Acuda (1992), e a matriarca italiana Filomena, de A Próxima Vítima (1995), além de Cassandra, em diversas temporadas do programa humorístico Sai de Baixo.

