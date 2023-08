Atriz Léa Garcia, ícone da representatividade negra, morre aos 90 anos

Morreu nesta terça-feira, 15, em Gramado, no Rio Grande do Sul, a atriz Léa Garcia aos 90 anos.

A artista, que é ícone da representatividade negra no teatro, TV e cinema, seria homenageada no Festival de Cinema de Gramado com o Troféu Oscarito pelo conjunto da obra.

O anúncio do falecimento da veterana foi feito por familiares. “É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado da nossa amada Léa Garcia”. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Léa Garcia

Nasceu em 11 de março de 1933 e era natural do Rio de Janeiro. Perdeu a mãe aos 11 anos e foi criada pela avó. Com sonho de ingressar na faculdade de Letras, viu sua vida mudar ao conhecer o dramaturgo Abdias Nascimento, que recomendou que a futura atriz lesse as tragédias gregas.

Trabalhos

A estreia de Léa nos palcos ocorreu em 1952 com “Rapsódia Negra”. Quatro anos depois fez “Orfeu da Conceição”, onde deu vida a Mira. No filme “Orfeu Negro” (1959), fez a Serafina e ficou em segundo lugar no prêmio Palma de Ouro em Cannes (França). E em 1999 atuou na refilmagem “Orfeu”.

Na carreira, a artista atuou em novelas como as primeiras versões de “Selva de Pedra” (1972) e “Escrava Isaura” (1976), onde foi a vilã Rosa, e nos remakes de “A viagem” (1994) e “Anjo Mau” (1997), além das minisséries “Abolição” (1988) e “Agosto” (1993).

No cinema foram quase 40 filmes como “A Noiva da Cidade” (1979) e “Remissão” (2007). Já no teatro cerca de 30 trabalhos, com destaque para “Casa Grande e Senzala” (1971) e “Disse me Disse” (2003).

Léa estreou na TV nos anos 1950 na extinta TV Tupi. Na Globo em 1970 e ainda passou pelas TVs Rio, Bandeirantes e Manchete. Na década de 2000 foi para a RecordTV.

O último trabalho foi em 2022 na TV Cultura em “Independências”.

A atriz conquistou prêmios como Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado (2004), no Festival de Cinema e TV de Natal (2009) e Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá (2014) e atriz coadjuvante no Guarani de Cinema (2007).