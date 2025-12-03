Audiência para acelerar obras no trecho Norte da BR-101 é adiada a pedido da Ecovias Capixaba

Concessionária alega conflito de agenda e pede remarcação para janeiro. Nova data será anunciada em breve

A audiência pública que seria realizada nesta sexta-feira (5), às 18h, no Centro Universitário Vale do Cricaré, em São Mateus, para discutir a antecipação das obras no trecho Norte da BR-101, foi adiada a pedido da Ecovias Capixaba.

Em ofício enviado nesta quarta-feira (3) à Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal, a Ecovias Capixaba informou impossibilidade de participação na data prevista devido a agendas previamente confirmadas, mas registrou integral disposição para comparecer a uma nova sessão a partir da segunda quinzena de janeiro. O documento é assinado por Roberto Amorim Júnior, diretor-superintendente da concessionária.

O encontro, organizado pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), pelo deputado federal Gilson Daniel (Pode) e pelo prefeito Marcus da Cozivip (Pode), contaria com a presença de prefeitos, vereadores e lideranças dos municípios cortados pela rodovia.

Gandini, que é presidente da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101 na Assembleia Legislativa, reforçou que o adiamento visa resguardar a finalidade principal da audiência — obter esclarecimentos diretos da concessionária sobre o novo contrato e cobrar medidas para antecipar obras no Norte do Estado.

“O objetivo é garantir a participação de todos os órgãos envolvidos e assegurar um debate completo. Por isso, em breve iremos anunciar a nova data. A população do Norte do Espírito Santo merece respostas claras sobre o futuro da rodovia”, afirmou Gandini.

O deputado reforçou que o trecho Norte — especialmente acima de Linhares — acumula anos de atraso e voltou a ser excluído das obras iniciais da repactuação da BR-101. “Não é justo ter pedágio em São Mateus sem duplicação. O Norte foi o mais prejudicado”, disse.

A prioridade é discutir acessos, vias marginais, passarelas, faixas adicionais e interseções, obras essenciais para reduzir acidentes em trechos críticos da rodovia.

Gilson Daniel reforçou que a cobrança seguirá firme: “Queremos antecipar as obras sem aumento de pedágio. É possível garantir acessos, passarelas e segurança sem penalizar o contribuinte.”

O prefeito Marcus da Cozivip destacou que São Mateus convive com trechos perigosos e alta taxa de acidentes: “Pagamos o pedágio mais caro e somos os menos beneficiados. Não podemos esperar mais uma década por melhorias.”

A Ecovias informou que seguirá disponível para prestar esclarecimentos e que vem executando obras previstas no novo contrato, que prevê R$ 10 bilhões em investimentos ao longo de 24 anos.