Audiência pública em São Mateus para acelerar obras no trecho Norte da BR-101

today2 de dezembro de 2025 remove_red_eye98

O deputado federal Gilson Daniel e o estadual Fabrício Gandini firmaram parceria com o prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip, para realizar uma audiência pública e cobrar da Ecovias Capixaba uma solução que acelere as obras nos municípios do Norte cortados pela BR-101

A mobilização pela antecipação das obras no trecho Norte da BR-101 entrou em uma fase decisiva. O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101 na Assembleia Legislativa, recebeu o apoio do deputado federal Gilson Daniel (Pode) e do prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip (Pode). Os três promoverão conjuntamente uma audiência pública, na próxima sexta-feira (dia 5), às 18h, no Centro Universitário Vale do Cricaré (Univc), em São Mateus, para reivindicar da concessionária Ecovias Capixaba medidas urgentes que assegurem a antecipação das intervenções.

A reunião pretende ouvir prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de Pedro Canário, Pinheiros, Conceição da Barra, Jaguaré e Sooretama, além de São Mateus, sobre os principais desafios e obras prioritárias em cada município. A iniciativa busca cobrar uma posição da concessionária, já que, conforme o contrato repactuado em agosto, a duplicação está restrita ao trecho Sul (do trevo de João Neiva, na BR-259, ao trevo de Safra, acesso a Cachoeiro de Itapemirim) nos três primeiros anos.

A exclusão da duplicação do trecho Norte, acima de Linhares, do pacote inicial de obras firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Ecovias Capixaba foi criticada por Gandini. Ele destaca que a demora aumenta os riscos para quem depende da rodovia.

“Não é justo ter praça de pedágio em São Mateus e não ter duplicação. O Norte foi o grande prejudicado. As faixas adicionais só estão previstas para o nono ano do contrato. É muito tempo para uma região já excluída da duplicação. Estamos falando de vidas humanas. Essa rodovia já foi chamada de ‘máquina de matar’. Não podemos repetir os erros do contrato anterior, que teve menos de 30% executado em 12 anos”, afirmou.

Entre as propostas de Gandini está a união dos prefeitos do Norte para fortalecer a pauta de reivindicações. Municípios como Sooretama, São Mateus, Jaguaré e Conceição da Barra seriam diretamente beneficiados com vias marginais, faixas adicionais, passarelas e interseções. No contrato atual, porém, essas obras só estão previstas para o nono ano — ou seja, a partir de 2034.

“No trecho de São Mateus, a previsão é para o 12º, 13º e 9º ano, no melhor dos cenários. Isso é inaceitável. O maior pedágio está em São Mateus e, ainda assim, a duplicação foi retirada. As faixas adicionais só no 13º ano representam uma dupla penalização”, destacou Gandini.

Gilson Daniel, que realizou audiência pública sobre o assunto na Câmara Federal em 30 de setembro, ressaltou a necessidade de melhorar os acessos de cidades como Jaguaré, São Mateus e Pedro Canário. Ele cobra obras de segurança, incluindo passarelas nas entradas dos municípios.

“O que queremos é antecipar as obras sem aumentar o pedágio. Se não der para duplicar 20 ou 30 km, que ao menos sejam feitos os acessos, passarelas e demais obras de segurança, sem penalizar ainda mais o contribuinte”, afirmou.

O prefeito Marcus da Cozivip defende a reavaliação do contrato. Segundo ele, São Mateus tem trechos críticos, com alto índice de acidentes e poucas áreas de ultrapassagem.

“As carretas de eucalipto sobem o morro a 20 ou 25 km/h, menos da metade da velocidade permitida. Com poucos pontos de ultrapassagem, os motoristas arriscam e acidentes acontecem”, relatou.

Ele acrescentou: “Nossa ponte é da década de 60. Trabalhadores passam por ela diariamente. Pedi uma passarela em cada lado porque o risco é grande. Estamos prestes a receber um hospital, o fluxo vai aumentar. Não podemos sofrer ainda mais com essa repactuação. Estamos falando de vidas.”

O novo contrato, que garante a concessão da BR-101 por mais 24 anos, prevê R$ 10 bilhões em investimentos: 170 km de duplicações (concentradas no Sul), 41 km de faixas adicionais, 35 km de vias marginais, 40 passarelas, 16 interseções em desnível, dois contornos e melhorias em trevos e pontos de ônibus. Entre as medidas imediatas estão isenção de pedágio para motociclistas, descontos para usuários de TAG e tarifas progressivas. O primeiro reajuste, de 28%, deve ocorrer no primeiro trimestre do próximo ano.

Após a assinatura da repactuação, a Ecovias Capixaba já entregou trechos duplicados entre Guarapari e Anchieta (km 347 a 354 e km 335 a 357,7), além de segmentos em Viana, Vila Velha, João Neiva, Ibiraçu e Iconha. A empresa também assumiu a administração do Contorno do Mestre Álvaro (km 242 a 247) e tem outras obras em andamento ao longo da rodovia.