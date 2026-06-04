Avenida principal de Alfredo Chaves vai receber tapetes de Corpus Christi

today3 de junho de 2026 remove_red_eye70

A comunidade católica de Alfredo Chaves se prepara para celebrar o Dia de Corpus Christi nesta quinta-feira (04/06) com a tradicional confecção dos tapetes ornamentais nas ruas do Centro da cidade. Ao todo, serão cerca de 120 metros de tapetes produzidos por pastorais, movimentos e voluntários da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Os trabalhos terão início ainda na noite desta quarta-feira (03), reunindo dezenas de fiéis na preparação dos desenhos e símbolos religiosos que irão compor o percurso da procissão. A celebração é uma das manifestações mais tradicionais da fé católica e costuma mobilizar a comunidade local.

A Santa Missa será celebrada às 16h desta quinta, na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Sede do município. Em seguida, os fiéis participarão da tradicional procissão sobre os tapetes confeccionados.

Vias interditadas

Para garantir a segurança e a organização dos trabalhos, a Avenida Getúlio Vargas, no trecho compreendido entre o Fórum e a Rua Thomás Coelho, ficará interditada a partir das 22h desta quarta-feira (03), quando começam os preparativos para a montagem dos tapetes. De acordo com a Defesa Civil Municipal, as ruas laterais também estarão fechadas.

Segundo a paróquia, a tradição representa um gesto público de fé, devoção e homenagem ao Santíssimo Sacramento, reunindo famílias e comunidades em um momento de espiritualidade e união.