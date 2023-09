Banda Tramanda é finalista de concurso que revela talentos do reggae capixaba

A final do concurso Brasil Jamaica New Generation acontece neste sábado (23), no Pátio do Shopping Mestre Álvaro, a partir das 19h. O evento é aberto ao público

Depois de anos afastada dos palcos, a Banda Tramanda retoma a carreira musical com uma nova pegada e em grande estilo. O grupo é um dos quatro finalistas do concurso “New Generation Brasil Jamaica” e se apresenta neste sábado (23), às 19h, com entrada gratuita, no Shopping Mestre Álvaro, quando concorre com outras três bandas como a revelação do reggae capixaba.

A campeã será eleita por júri técnico. Os vencedores serão atração do encerramento do Festival New Generation Brasil e dividirão o palco, no dia 30 de setembro, com a banda Maneva, uma das mais expressivas do gênero na atualidade. Os ganhadores receberão também como prêmio um instrumento musical, gravação de três músicas autorais em estúdio profissional, além de ter uma das canções de trabalho veiculadas na rádio.

A Banda Tramanda é formada por Ruan Rodrigues (vocal), Renan Rodrigues (guitarra e voz), Debonna (baixo), Lukão (guitarra) e Passarim (bateria). Foi criada em 2005, com outra composição e inicialmente denominada “Raiz Ativa”. Em 2007, ganhou o novo nome, inspirado na música “Reggae das Tramandas”, do artista Armandinho, referência para o grupo. Além de influências capixabas, como Casaca, Macucos e Rastaclone, o grupo conta com inspirações diversificadas, numa mistura de reggae, pop e rock, que incluem Bob Marley, Maskavo, Natiruts, Skank, Cidade Negra e outros.

Um dos destaques do repertório da Tramanda é uma versão de “Eu te amo”, clássico do Roberto Carlos, que sempre emociona e empolga o público nos shows. Com um reggae jovem e descontraído, o repertório conta ainda com músicas próprias e autorais, incluindo canções que fizeram sucesso no início da carreira do grupo, como “Olhos verdes e um perfume”, “Free Style” e “Dia de Surf”.

Em sua trajetória, o grupo soma participações em shows e eventos que reuniram grandes públicos, dentre eles, Festival Omelete Marginal, Festival de Alegre, Réveillon e Aniversário da cidade de Vila Velha. A banda também já foi vencedora do Festival de Verão de Marataízes. Agora, em nova fase, o grupo promete voltar a brilhar nos palcos, em uma versão repaginada e com maior maturidade musical.