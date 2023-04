Bandes e Presidente Kennedy: parceria promove desenvolvimento regional

today27 de abril de 2023 remove_red_eye49

Os atendimentos, a partir do dia 10 de maio, serão semanais, na Sala do Empreendedor

Empresas de Presidente Kennedy e investidores interessados em abrir novos negócios no município vão ter atendimento estruturado do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para acessar as linhas de financiamento do Fundesul Presidente Kennedy. Os recursos contribuem para apoiar empreendimentos de pequeno, médio e grande portes, em diferentes segmentos da economia local e para atrair investimentos ao município.

Os atendimentos começam a partir do dia 10 de maio e serão semanais, na Sala do Empreendedor do município. O Fundesul Presidente Kennedy tem o Bandes como operador financeiro, disponibilizando recursos para as atividades produtivas, com papel de dar dinamismo à economia local e proporcionar oportunidade para que os empresários possam investir em seus negócios em várias áreas.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, destacou que o atendimento aos empresários locais é uma ação alinhada com a prefeitura de Presidente Kennedy e fruto de discussões para a melhoria do acesso aos recursos, que totalizam R$ 50 milhões. “Como instituição de fomento, o Bandes tem o papel de buscar novos negócios que possam acelerar o desenvolvimento econômico e social nas microrregiões capixabas. As linhas do Fundesul Presidente Kennedy foram desenhadas com as melhores condições operacionais, criando condições para que o município fortaleça o ambiente de negócios local”, explicou.

Kneip complementou que a estruturação de atendimentos semanais para os empresários locais tem foco na orientação para as linhas de crédito produtivo mais adequadas a cada tipo de empreendimento. “É uma demanda feita pela prefeitura e pela Câmara de Vereadores do município, um atendimento alinhado com o planejamento da região, a fim de potencializar o desenvolvimento, dinamizar os recursos e fomentar a geração de emprego e renda na cidade”, pontuou o diretor.

O fundo disponibiliza linhas de financiamento que atendem, de forma ampla, a todo tipo de empreendimento na região. O crédito atende desde empreendimentos de microcrédito, passando pela agricultura familiar, agronegócio, micro e pequenas empresas, até novos investimentos, como a implementação de empresas. O objetivo do Fundesul Presidente Kennedy é apoiar projetos de investimentos que resultem, direta ou indiretamente, em geração de empregos e renda.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy, Flávio Matos Ferreira, explicou a importância para o empresariado local conhecer o mecanismo financeiro e poder investir no município. Para o representante da prefeitura, o atendimento “in loco” dará agilidade ao processo.

“Esse atendimento estruturado surgiu da necessidade de receber a demanda crescente dos empresários para contratar as linhas do Fundesul, a partir do momento que a prefeitura fez uma comunicação mais direcionada no mercado e também pela divulgação do Bandes. Vemos o atendimento como uma grande oportunidade de investimento e é preciso ter ‘um braço’ do banco no local, para dar mais segurança ao empresário que pode ter uma conversa direta com o Bandes. Já temos uma equipe que faz o atendimento e a ação vai dar mais agilidade”, destacou Ferreira.

Referência no atendimento na região, a gerente de Negócios Raisa Coelho disse que o crédito com as condições operacionais de juros e prazo ofertados pelo Fundesul Presidente Kennedy resulta em uma ferramenta para dar dinamismo à economia.

“O atendimento estruturado em Presidente Kennedy faz parte da estratégia do Bandes de potencializar o acesso ao crédito, por meio da orientação aos empresários. O papel do banco, como agente de fomento à economia local, é ofertar linhas de financiamento com condições adequadas que possam dar dinamismo aos negócios existentes e atrair novos empreendimentos para o município. É um produto financeiro que pode fazer a diferença para o desenvolvimento da cidade e da região”, salientou Raisa Coelho.

O Fundo opera com recursos do município, oriundos de royalties de petróleo, para investimentos, como compra de máquinas, equipamentos, instalações, móveis, utensílios, implementos agrícolas e capital de giro (insumos, matérias-primas, mercadorias e serviços).

Serviço

Atendimento para linhas de financiamento Fundesul Presidente Kennedy

Data: 10 de maio (quarta-feira)

Horário: das 08h às 17h

Local: Sala do Empreendedor

Endereço: Rua Atila Vivacqua, n° 79, Centro, Presidente Kennedy, Espírito Santo.

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito