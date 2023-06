Banestes conquista o selo GPTW pelo segundo ano consecutivo

O banco ocupa, por mais um ano, a lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) foi certificado pelo segundo ano consecutivo, com o selo Great Place to Work (GPTW). Assim, após a avaliação por meio de pesquisa com participação livre dos mais de 2.000 colaboradores do Sistema Financeiro Banestes, a instituição foi categorizada como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

O instituto Great Place to Work avalia a cultura organizacional e concede o selo GPTW às empresas que se destacam em criar um ambiente de trabalho positivo e agradável para os seus funcionários. Dessa forma, avalia fatores como práticas de gestão de pessoas, índice de diversidade, além da confiança e do orgulho que os colaboradores sentem em trabalhar na instituição.

Para receber o selo, os colaboradores do Sistema Financeiro Banestes (SFB) avaliaram a empresa em cinco dimensões que compõem a cultura de confiança: credibilidade, respeito, orgulho, imparcialidade e camaradagem. De acordo com a metodologia do Great Place to Work, para ser considerado um “Ótimo Lugar para Trabalhar”, as organizações precisam ter uma nota final superior a 70%.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, agradeceu aos funcionários pela conquista e assegurou o compromisso da diretoria em tornar o ambiente de trabalho ainda melhor. “Buscamos fazer, cada vez mais, do Banestes um local justo para se trabalhar, uma empresa em que o funcionário tenha prazer em todo dia sair de casa e colaborar para que o Banco possa continuar crescendo junto com o Estado do Espírito Santo”, afirmou Amarildo Casagrande.

O Banestes é o único banco presente nos 78 municípios do Espírito Santo, com 855 pontos de atendimento, sendo um dos mais importantes agentes de crédito do Estado. Receber a certificação reforça o empenho da instituição em manter um ambiente de trabalho colaborativo, respeitoso, acolhedor e inovador para continuar a contribuir com o desenvolvimento social e econômico local.

Em seus mais de 85 anos de história, a instituição contribui oferecendo um portfólio completo de soluções, produtos e serviços financeiros. Assim, mantém um compromisso com a qualidade dos serviços, além de um ótimo relacionamento com seus colaboradores e clientes.