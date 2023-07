Banestes inaugura novo espaço da Agência de Negócios de Vila Valério

12 de julho de 2023

A inauguração aconteceu manhã desta quarta-feira (12). A unidade, que funciona em novo local, ganhou área moderna de atendimento, mais espaço e iluminação mais agradável

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) inaugurou, na manhã desta quarta-feira (12), as novas instalações da Agência de Negócios de Vila Valério, localizada na Região Noroeste capixaba. A unidade foi desenvolvida seguindo o novo padrão do banco, com ambiente projetado de forma mais moderna, conectada, funcional, espaçosa e acolhedora.

A unidade ganhou novo endereço: Avenida Doutor Valério, número 348, no Centro da cidade, situada a poucos metros do antigo endereço. A agência foi apresentada a clientes e convidados, às 10 horas, e contou com a presença do diretor de Rede do Banestes, Fernando Valli, do diretor de Negócios, Carlos Artur Hauchild, e da diretoria de Riscos e Controle, Joseane Zoghbi.

A nova agência dispõe de maior espaço interno: ganhou 92 metros quadrados, saindo de 144 metros quadrados para uma área total de 236,80 metros quadrados (63% de aumento). O local conta com duas salas para atendimento gerencial, três mesas para atendimento geral e uma para atendimento expresso, além de dois terminais eletrônicos próprios e um da rede Banestes Saque e Pague. Por ser uma agência de negócios, o atendimento de caixa será feito pelo correspondente bancário localizado no mesmo prédio.

O diretor Fernando Valli destacou o plano de melhoria das agências do Banestes pelo Estado. “Essa nova agência veio para acompanhar o desenvolvimento de Vila Valério. Cada município terá uma unidade como esta, moderna e conectada. Estamos com recursos para o agronegócio, dentro do Plano Safra, e nossa equipe está à disposição para auxiliar em tudo”.

Para Hauschild, esta é mais uma característica da forte presença do Banestes por todo o Espírito Santo: “o Banestes está cada vez mais presente. Essa agência mostra o quanto estamos unidos em prol do desenvolvimento do Estado.”

Além da área moderna de atendimento, a nova unidade tem um lounge informal para conversas e fechamento de negócios, com água e café disponíveis para clientes. Ganhou iluminação em led, garantindo mais sustentabilidade e economia. Há dois sanitários acessíveis com acesso para o público e mais dois sanitários para funcionário na retaguarda.

Valdete Gomes (gerente de agência), bem emocionada, agradeceu pela oportunidade e apoio recebido nos 34 anos de atuação no Banco. “Tenho gratidão a todos os clientes pois essa nova agência é para vocês”.

Os móveis instalados também seguem o novo padrão adotado pelo banco, com acabamento amadeirado e feito em marcenaria. O piso vinílico garante um ambiente mais acolhedor; as salas dos gerentes são todas fechadas em vidros, trazendo mais privacidade; paredes em drywall e o teto com forro em gesso acartonado.

A agência tem sistema de alarme e monitoramento, com comunicação com a equipe de segurança, como já havia na agência anterior. As aberturas para fora estão todas com grade, garantindo maior segurança.

por Jardel Torezani

foto Jardel Torezani