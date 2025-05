Beneficiários do CadÚnico têm até junho para obter a nova parabólica digital gratuita

Milhares de famílias que ainda usam a parabólica antiga podem solicitar a troca de seus equipamentos

Você tem uma parabólica “antiga” em casa? Saiba que, em breve, ela vai parar de funcionar. E para continuar assistindo à programação dos canais abertos de TV transmitidos para a sua parabólica, é necessário trocar o equipamento atual pela nova parabólica digital. É importante ficar atento porque o prazo para solicitar essa troca está terminando: só vai até as 20 horas do dia 30 de junho.

A boa notícia é que a atualização pode ser totalmente de graça. Beneficiários do CadÚnico, ou seja, quem participa de programas sociais como Bolsa Família, Pé-de-meia, Auxílio Gás, entre outros, e têm uma parabólica tradicional instalada e funcionando devem entrar em contato com a Siga Antenado para verificar se têm direito à substituição gratuita pela nova parabólica digital.

A expectativa é que mais de 25 mil famílias ainda sejam contempladas com a substituição gratuita da antena parabólica em todas as regiões do Espírito Santo. Os municípios com maior número de famílias potencialmente aptas a receber o kit com a nova parabólica digital incluem Serra (2,8 mil), Cariacica (1,8 mil), Jaguaré e Vila Velha (1,3 mil cada), Barra de São Francisco (1,2 mil), Nova Venécia (1 mil) e Linhares (920). Já em municípios como Afonso Cláudio, Aracruz, Ecoporanga, Pancas e Pinheiros, a estimativa é de que cerca de 600 famílias, em cada localidade, ainda possam ter direito ao benefício.

A Siga Antenado é uma entidade sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel, para apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das novas parabólicas digitais. Desde o início do projeto já foram mais de 4,9 milhões de famílias beneficiadas em todo o país.

Vantagens

Além de garantir a continuidade do sinal, a parabólica digital oferece diversos benefícios. A nova tecnologia transmite a imagem com qualidade superior, em alta definição (Full HD), e o som fica mais nítido, sem interferências. A recepção do sinal também se torna mais estável, reduzindo falhas na transmissão.

Outro grande avanço é a ampliação da grade de programação, que pode alcançar 140 canais, entre regionais e nacionais.

Confira o passo a passo para você saber se tem direito:

1º passo: acesse o site sigaantenado.com.br; ou ligue para o número 0800 729 2404, que também recebe mensagens de texto pelo Whatsapp.

2º passo: informe se número de CPF ou do NIS (Número de Identificação Social).

Se você faz parte de algum programa social do Governo Federal (Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira da Pessoa Idosa, entre outros) poderá continuar respondendo o formulário.

3º passo: responda as próximas perguntas do formulário e prossiga no agendamento.

Se você estiver dentro dos critérios obrigatórios – estar inscrito no CadÚnico e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando – será direcionado para o chat e poderá escolher o melhor dia para que um dos técnicos da Siga Antenado vá até a sua casa. Todo o processo, desde o agendamento até a finalização da instalação, não tem custos para os beneficiários.