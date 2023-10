Botecando agita balneário de Iriri, em Anchieta, neste fim de semana

Sol, mar, praia e um festival de delícias de boteco são alguns dos atrativos do município de Anchieta, mais precisamente no balneário de Iriri, localizado no litoral sul do Estado. Trata-se do Botecando Iriri, que começa nesta sexta-feira (06) e segue até domingo (08), na Praça de Eventos, da Praia Costa Azul. A entrada é gratuita.

Ao todo, 18 empreendimentos vão participar do evento com um cardápio que vai do tradicional torresmo a uma feijoada caprichada. Além disso, diversas opções de porções estarão disponíveis durante o evento como contrafilé com fritas, aipim com carne e batata com cheddar e bacon, cada uma no valor de R$ 60,00. Mas quem prefere apenas porções de batata frita o valor será de R$ 20,00. Já as empanadas argentinas da chef Fernanda Braga, estarão à venda a partir de R$ 8,00.

No entanto, o cardápio conta com muito mais opções como é o caso do “varalzinho” de camarão VG empanado, varalzinho de tulipa de frango, ou ainda, porções de peixe frito, com batatas, ou carne de sol com aipim, entre outras comidas específicas de boteco. Os valores começam a partir de R$ 8,00, podendo chegar a cerca de R$ 150,00. Mas não é só isso, o evento conta ainda com espaço Food Truck, hambúrguer gourmet, cervejarias artesanais capixabas, doces e sorvete na chapa.

Segundo a presidente da Associação Iriri Vivo, Sirlene Ferreira, que organiza o evento, o balneário de Iriri, está preparado para receber o público que gosta de uma bela praia e curte uma boa gastronomia regado a muita música. O evento foi pensado para quem curte uma boa comida de boteco, no entanto, está preparado para atender outros gostos também.

“O objetivo do nosso evento é fomentar o comércio local e contribuir com a economia da região, além de movimentar o turismo no nosso balneário. O Botecando Iriri é uma opção de passeio para quem vem para o balneário, e isso acaba movimentando toda cadeia produtiva de Iriri, desde os hotéis, até padarias, supermercados, restaurantes, sorveterias, enfim, todos são beneficiados com o público. É um evento para a família, então fica o convite para todos virem para Iriri curtir o nosso Botecando”, convidou Sirlene Ferreira.

Nesta sexta-feira (06), o Botecando abre a partir das 18h e segue até a 01h. No sábado (07), o evento será aberto ao público a partir das 17h, já no domingo (08), a abertura será às 11h e segue até as 17h. Sempre com apresentações de samba raiz e sertanejo.

Para a Andréa Braga, diretora de eventos da Associação Iriri Vivo, a expectativa para o Botecando é muito grande, pois Iriri se tornou o reduto dos capixabas e mineiros que são atraídos pelas belas praias.

O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, disse que os festivais realizados em Iriri têm proporcionado desenvolvimento para os empreendedores locais.

“Oportunizamos espaços para que os empreendedores possam divulgar e vender seus produtos e esses eventos que conta com grande circulação de pessoas contribuem muito para isso, tudo graças ao nosso Governador Renato Casagrande, que tem um olhar sensível para os pequenos negócios do Estado”, relatou Alberto Gavini.

Já Rafael Ferrari, da Ferrari Eventos, que também está na organização do evento, disse que esses eventos vão muito além dos empreendedores atendidos no espaço do festival. “Esses festivais movimentam toda cidade, seja nos hotéis, seja nas padarias, restaurantes, sorveterias, casas de temporadas, todos são beneficiados quando temos visitantes no nosso balneário e esses eventos contribuem muito para isso”, disse.

Serviço

Botecando Iriri – 06 a 08 de outubro de 2023

Local: Praça de Eventos, da Praia da Costa Azul, Iriri. A entrada é gratuita.

Programação

Sexta-feira (06 de outubro)

18h – Abertura ao público.

19h – Chef Gilson Surrage recebe a chef Júlia Faria para a aula-show: Mostratinho de carne seca com feijão de corda.

19h30 – Show com Léo Zanol.

23h – Show com Samba de Raiz com Vlad Aks.

01h – Encerramento.

Sábado (07 de outubro)

17h – Abertura ao público.

19h – Chef Gilson Surrage recebe o chef Davi Pires para a aula-show: Feijoadinha de São Mateus – Anchieta.

19h30 – Show com Jana Santos.

23h – Samba de Raiz com o Grupo Responsa.

01h – Encerramento.

Domingo (08 de outubro)

11h – Abertura ao público.

12h – Aula-show com a chef Suzy Ferreira que ensina o prato Camarão Ki Delícia.

13h – Música ao vivo com Paulinho Bolzabn.

17h – Encerramento do evento.