Brasil atinge 5 mil superdotados e assume a 6ª posição no ranking de superinteligentes

today14 de abril de 2025 remove_red_eye88

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo, acaba de registrar a a marca de 5 mil brasileiros identificados com superdotação, também chamados de “superinteligentes”, incluindo 1,9 mil crianças e adolescentes e 3,1 mil adultos mapeados.

Segundo o mapeamento, entre o nível geracional do público identificado no Brasil, os Millennials (nascidos entre 1981 e 1996) representam a maior parcela, com 1585 indivíduos cadastrados. Na sequência, aparecem a Geração Alpha (nascidos a partir de 2013), com 1468 pessoas, a Geração X (nascidos entre 1965 e 1980), com 889, e a Geração Y (nascidos entre 1977 e 2012), com 798.



Os chamados Baby Boomers (nascidos 1946 e 1964) são representados por 98 identificados e a Geração Slient (nascidos até 1945) com apenas 5. O total de superinteligentes identificados pela Mensa Brasil coloca o País na sexta posição do ranking global da Mensa Internacional, junto com o Japão, que também possui o mesmo número de indíviduos mapeados. Na primeira colocação, aparecem os Estados Unidos, com cerca de 43 mil identificações, seguidos pelas Ilhas Britânicas, com 17 mil, Alemanha, com 16 mil, Suécia, com 7,2 mil, e República Tcheca, com 6 mil.



No entanto, na avaliação da Mensa Brasil, o País ainda carece de programas concretos de identificação do público com superdotação/altas habilidades e, principalmente, de atendimento adequado na educação especial para estas pessoas, conforme determina a Constituição Federal. Segundo o Censo Escolar divulgado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Brasil registrou cerca de 44 mil superdotados matriculados no ano letivo de 2024.



Estudos mostram, por outro lado, que os superdotados são 5% da população brasileira, ou seja: 10,7 milhões de indivíduos. “Conhecer os superdotados brasileiros ainda é um desafio enorme. Com os números do Censo Escolar, vemos que há uma grande lacuna no interior do País, com mais de 2,8 mil municípios sem identificação de superdotados em idade escolar”, aponta Carlos Eduardo Fonseca, presidente da Mensa Brasil. “O trabalho de organizações como a nossa ajuda a identificar os superdotados no País, na tentativa de evidenciar nosso público e contribuir na construção de políticas públicas”, acrescenta.



Ranking global dos superdotados identificados pela Mensa Internacional (2025)

Estados Unidos – 43 mil

Ilhas Britânicas – 17 mil

Alemanha – 16 mil

Suécia – 7,2 mil

República Tcheca – 6 mil

Brasil e Japão – 5 mil

Hungria – 4,7 mil

Países Baixos – 4,3 mil

França – 4 mil

Brasil: superdotados por estados e por nível geracional