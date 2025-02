Brasileiros estão trocando Brasil por Portugal baseados em falsas informações

Uma onda de migração de brasileiros para Portugal, ainda maior, tem sido observada no último ano, mas a realidade encontrada por muitos não corresponde às expectativas criadas por informações distorcidas ou falsas disseminadas nas redes sociais e comunidades online.

De acordo com a pesquisa conduzida pelo Dr. Fabiano de Abreu Agrela, muitos brasileiros estão chegando a Portugal com a crença equivocada de que o governo português oferece um suporte financeiro abrangente, incluindo benefícios como ajuda para moradia e subsídios por filho.

“Nos deparamos em nossa pesquisa com brasileiros que chegaram em Portugal acreditando que o governo bancaria tudo, incluindo filhos, moradia, entre outros,” explica Dr. Fabiano.

“Em Portugal, o que se recebe por filho, isso se estiver devidamente legalizado, não dá para bancar as despesas do mesmo. A escola é pública, mas há taxas para diversas questões. A saúde é gratuita, mas a depender do escalão, pode não ser. E a depender do hospital, o atendimento não é tão distante assim dos atendimentos em cidades menores no Brasil.”

Ele continua destacando os desafios econômicos enfrentados pelos imigrantes: “Tem muito brasileiro a passar aperto em Portugal e dormindo na rua. O salário é baixo, e com a luz mais cara que nunca, uma casa com 4 pessoas pode chegar a pagar 120 euros ou mais só na conta de eletricidade. Fora isso, há os gastos com gás, combustível, que também está caro, telefonia, entre outros. Só para se ter uma ideia, uma família de 4 pessoas pode gastar 400 euros num mercado comendo coisas básicas, quando o salário mínimo são 870 euros. Numa vila, o aluguel sai por 400 a depender do local, podendo ser mais caro. Ou seja, a conta não bate.”

A realidade dos custos de vida em Portugal, combinada com a dificuldade de encontrar emprego e a diferença entre a expectativa e a realidade dos benefícios sociais, tem levado muitos brasileiros a uma situação de vulnerabilidade, desmentindo a narrativa de uma “terra prometida” para todos.

Dr. Fabiano enfatiza a necessidade de uma informação mais precisa e transparente para quem está considerando a emigração: “É crucial que as pessoas saibam o que esperar realmente antes de fazer uma mudança tão grande. A idealização de Portugal como um lugar onde tudo é resolvido pelo Estado pode levar a frustrações e dificuldades que poderiam ser evitadas com uma melhor preparação.”

Esta narrativa serve como um alerta para aqueles que veem a migração como uma solução para os problemas econômicos e sociais no Brasil, destacando a importância de uma análise crítica e informada antes de tomar decisões tão drásticas como mudar de país.

Dr. Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em Neurociências e assessor da Câmara Portuguesa e do Terras de Cabral, representante lusófono com participação em diversos meios de comunicação da lusofonia