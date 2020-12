Bruno agradece a obra de novo trevo em Carapina e lança Casagrande à reeleição

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) discursou hoje (28) durante a ordem de serviço da reabilitação do trevo de Carapina, obra tida pelo parlamentar como o investimento mais importante em mobilidade urbana da cidade da Serra, por reduzir engarrafamentos e dar mais segurança a pedestres e motoristas que circulam pela região, e aproveitou para lançar o governador Renato Casagrande, do mesmo partido, à reeleição em 2022.

“Ali (no trevo de Carapina) é o gargalo, o estresse, onde circulam de ambulância a motoristas que estão a passeio, que sofrem diariamente no horário de pico. É este o governo que eu acredito, defendo e confio. Tem obra em Jacaraípe, na avenida Talma Rodrigues, em escolas e tantos outros investimentos”, declarou.

E emendou: “Governador, não sou xerife do Norte, mas um cidadão comum da Região Metropolitana. Não é nem questão de querer. O senhor precisa ser reeleito governador deste Estado, por sua seriedade, lealdade e resiliência em superar as dificuldades”.

As intervenções no trevo de Carapina vão do viaduto do bairro até o antigo aeroporto e prometem transformar a ligação entre a Serra e Vitória.

Serão obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias que vão garantir um trânsito humanizado, com a construção de praças e áreas de lazer no entorno.

O prazo para a conclusão dos trabalhos é de dois anos e a obra está orçada em R$ 76 milhões.

O trecho da BR-101 (Reta do Aeroporto) passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais.

Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão hoje existente. Caberá a empresa contratada construir um túnel ou um viaduto, o que será definido posteriormente.

Na solenidade, que foi virtual, Bruno também disse que está muito ansioso pela ordem de serviço da ES-010, especialmente da avenida Abido Saadi, evento que deverá ocorrer nos próximos dias. O deputado também agradeceu pela performance do governo na área da saúde.

“Estamos aqui comemorando a recuperação do meu pai. Agradeço o quanto este Estado tem trabalhado para salvar vidas durante a pandemia. Que Deus abençoe as famílias capixabas”, declarou.