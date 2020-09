Bruno Lamas anuncia líder comunitário como candidato a vice-prefeito na sua chapa

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) definiu uma chapa puro-sangue para a disputa da Prefeitura da Serra. O nome escolhido vem do movimento popular comunitário. Trata-se de Guilherme Ribeiro de Souza Lima, de 40 anos, que é diretor da Federação das Associações de Moradores da Serra (Fams), coordenador da Assembleia Municipal do Orçamento Participativo (Amo) e filiado ao PSB.

Guilherme Lima é oriundo do movimento popular da Serra, onde atua há mais de 20 anos. Atualmente é líder comunitário do bairro Manguinhos. Também soma ao seu currículo a formação em Direito e pós-graduação em Gestão Pública.

“Estou muito feliz. Gosto muito de trabalhar. Conheço a Serra e, junto com Bruno, vamos fazer uma mudança segura no município”, declarou Guilherme Lima.

Com a decisão, Bruno quer devolver à cidade o protagonismo do Orçamento Participativo. “Queremos ouvir as comunidades e colocar em prática aquilo que é de interesse do cidadão serrano que paga regularmente seus impostos”, declarou o candidato.

Bruno Lamas foi oficializado como candidato à Prefeitura da Serra pelo PSB, partido do governador Renato Casagrande, no último dia 12, em convenção que contou com a presença da vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB). A coligação encabeçada por Bruno conta ainda com o Avante, o Partido Verde (PV) e o Democratas (DEM).

“O Estado não faltará com Bruno na prefeitura. Ele é o melhor para Serra. Representa o projeto de sucesso do governador Renato Casagrande na cidade. Há tempo de plantar e de colher. Você semeou, deputado. Agora, é tempo de colher os bons frutos que plantou”, discursou Jacqueline, levantando a militância socialista que participou da convenção, no Singo’s Clube, em Jardim Limoeiro, na Serra.

A vice-governadora fez questão de frisar que Bruno Lamas foi vereador pela primeira vez com apenas 22 anos e que hoje, com 43, acumulou no currículo “bons serviços prestados à Serra”.

Casado e pai de dois filhos, o socialista foi vereador por três mandatos – num deles o mais votado –, secretário de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e está no seu segundo mandato na Assembleia Legislativa.

Crédito: Divulgação/ Assessoria de imprensa