Bruno Lamas dá a largada na Serra com adesivaço

today27 de setembro de 2020 remove_red_eye142

O candidato à Prefeitura da Serra pela chapa “Mudança com Segurança”, composta pelos partidos PSB, Democratas, PV e Avante, deputado Bruno Lamas (PSB), deu a largada hoje (dia 27/09) à campanha eleitoral com um adesivaço que reuniu mais de 100 carros.

No primeiro dia permitido pela Justiça Eleitoral para a realização de propaganda política, o candidato do partido do governador Renato Casagrande (PSB) não perdeu tempo e colocou a militância na rua em busca do voto dos serranos.

Para isso, reuniu aliados em frente a uma faculdade de Laranjeiras, na Serra, e colocou o jingle “Diga, sim, prefeito é Bruno 40”, preparado pelo marqueteiro Jorge Oliveira, o Jorge Arapiraca, para tocar nas ruas da cidade.

“Diga sim para lealdade, para família, para honestidade e para paz. É o nosso primeiro contato com amigos, aliados e colaboradores, dando início a essa campanha construtiva e mostrando para a Serra que nós somos a mudança com segurança. É o sim daqueles que querem a renovação”, declarou.

Acompanhado da mulher, Flávia Lamas, e da filha Isabella, Bruno cumprimentou os presentes, sempre de máscara e respeitando o distanciamento exigido pelas autoridades sanitárias, em decorrência da pandemia do coronavírus.

“Nossa campanha será marcada pelo espírito da família. A Serra vai voltar a sorrir!”, garantiu o candidato do PSB.

Dentre as obras prioritárias enumeradas no plano de governo entregue pelo candidato estão o Teatro Municipal da Serra, o Centro de Acolhimento da Mulher Serrana e o Polo de Inovação e Tecnologia.

“Vamos priorizar as pessoas, o social. Também vamos construir ciclovias. Queremos muitas bicicletas circulando pela cidade de forma segura”, antecipou o candidato.

O conteúdo foi produzido por meio de um diagnóstico realizado após serem ouvidas as lideranças de todas as regiões do município. Seis profissionais ligados às áreas eixos trabalharam no plano.