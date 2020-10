Bruno Lamas faz caminhada e ganha apoio de eleitores em Porto Canoa

O candidato à Prefeitura da Serra pela chapa “Mudança com Segurança”, deputado Bruno Lamas (PSB), ganhou as primeiras adesões de eleitores à sua campanha, na tarde de hoje (30/09), ao fazer a primeira caminhada pelas ruas do município em busca do voto dos serranos.

Acompanhado da mulher, Flávia Lamas, e do candidato a vice-prefeito Guilherme Lima (PSB), além de apoiadores, Bruno caminhou pelo comércio de Porto Canoa, por três horas, e recebeu a receptividade dos eleitores, que gritaram seu nome, e também dos motoristas, que buzinavam ao perceber a presença do candidato.

Os comerciantes locais e moradores fizeram questão de abrir as portas dos estabelecimentos comerciais e de suas casas para Bruno, que usou uma máscara especial, transparente, em que as pessoas podiam ver as expressões do rosto do candidato ao cumprimentá-lo.

O socialista, por sua vez, distribuiu sorrisos e acenos, e evitou as aglomerações, para atender às normas sanitárias na campanha.

“Nossa campanha será marcada pelo espírito da família. A Serra vai voltar a sorrir!”, garantiu o candidato do PSB, que representa a coligação formada ainda por DEM, PV e Avante.

O candidato do partido do governador Renato Casagrande (PSB) aproveitou a oportunidade para colocar o jingle “Diga, sim, prefeito é Bruno 40” na rua e ouvir as demandas dos eleitores, como a instalação de uma agência de um banco nacional no bairro e as propostas dos taxistas locais.

“Diga sim para lealdade, para família, para honestidade e para paz. Estamos dando início a essa campanha construtiva e mostrando para a Serra que nós somos a mudança com segurança. É o sim daqueles que querem a renovação”, declarou.