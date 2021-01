Bruno lamenta a morte de amigo e ex-assessor

today31 de janeiro de 2021 remove_red_eye37

“É com muito pesar que lamento a morte, na manhã deste sábado, às 10h30, do meu amigo e ex-assessor Ricardo Carlos de Avelar, 51 anos, morador de Lagoa de Jacaraípe.

Ricardo foi vítima de um acidente automobilístico, em Manguinhos, quando trafegava com seu Corolla preto no sentido Jacaraípe/Vitória.

Muito irreverente, brincalhão e prestativo, seu bom humor contagiava todos a sua volta. Ele tem muitos serviços prestados a nossa Jacaraípe, sendo um dos membros fundadores do Conselho de Segurança Pública de Jacaraípe e Manguinhos (Cispjam).

Ricardo foi meu assessor na Assembleia Legislativa e atualmente trabalhava na Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

Que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que tiveram o prazer de conhecer e conviver com Ricardo Avelar.

Saudades eternas, irmão”.

Deputado Bruno Lamas

Acidente

O ex-assessor do deputado estadual Bruno Lamas, Ricardo Carlos de Avelar, de 51 anos, capotou seu carro, um Corolla, na manhã deste sábado (30) na ES-010 em Manguinhos, na Serra, após ser atingido na lateral por um outro veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista que dirigia um Etios e estava na faixa da direita tentou fazer uma conversão para cruzar a pista e acabou colidindo com o Corolla que estava na esquerda. Com o impacto, o veículo de Ricardo bateu no canteiro central e capotou.

O outro motorista, que também seguia na mesma direção de Ricardo, sentido Vitória, ficou ferido e encaminhado para o Hospital São Lucas com ferimentos leves e seu estado de saúde é estável.

Fonte A Gazeta

Foto internauta